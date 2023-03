Logement : l'ancienne ministre Sylvia Pinel va co-piloter la RSE d'un promoteur immobilier

Dans le Top 20 des promoteurs immobiliers français avec 250 millions d'euros de chiffre d'affaires estimés en 2022, le groupe LP Promotion, implanté en Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, vient de s'adjoindre les services de Sylvia Pinel. Députée (radicale de gauche) jusqu'en juin dernier après avoir été la ministre de François Hollande jusqu'en 2016, elle rejoint le comité de mission du producteur de logements neufs (2.250 réservés en 2022) et de résidences gérées (27 en gestion pour les étudiants, les jeunes actifs et les seniors, et 42 en cours de développement).

LA TRIBUNE - Pourquoi LP Promotion va-t-elle devenir une entreprise à mission ?

PIERRE AOUN - Ces valeurs sont au cœur de nos métiers depuis une vingtaine d'années. Dès 2018, nous avons été le deuxième promoteur labellisé « Engagé RSE » sur le référentiel ISO 26 000 et avons atteint le niveau confirmé en 2022. Devenir une entreprise à mission permet de donner du sens à nos jeunes collaborateurs pour qui la transition écologique est un prérequis indispensable. Il s'agit d'inscrire durablement cette stratégie au cœur de l'entreprise.

Sylvia Pinel, vous avez quitté l'Assemblée nationale il y a neuf mois. Pourquoi avez-vous accepté aujourd'hui de prendre part à la composition du comité de mission ?

SYLVIA PINEL - L'identité de LP avait déjà du sens : celle de promouvoir des réalisations de qualité avec des exigences de service et des prix de sortie accessibles. Le groupe est un promoteur engagé qui maîtrise de A à Z les processus de construction, mais qui ne se contente pas de livrer une opération et de partir. Il reste un gestionnaire et un syndic engagé durablement dans les besoins des habitants et des collectivités. Alors que le BTP est le premier responsable des gaz à effet de serre devant les transports, c'est le sens de son action et de la mienne de continuer à nous développer sur le territoire national et de rechercher du sens face aux urgences économiques, environnementales et sociales. Tout comme il est important que les enjeux de décarbonation et de biodiversité se retrouvent dans cette volonté de faire bouger les lignes, il est enthousiasmant de participer à cette aventure positive qui répond à ces défis. A la différence d'autres filières qui peuvent simplement afficher ces valeurs, je me retrouve dans cette éthique de l'innovation que j'avais portée il y a quelques années au gouvernement.

Justement, Pierre Aoun, en termes d'innovation, vous avez déjà investi dans la production de terre crue. Quels sont les prochains leviers que vous comptez actionner dans la lutte contre le dérèglement climatique ?

PIERRE AOUN - L'innovation doit en effet être continue dans la promotion et la gestion au service de la transition écologique. Aujourd'hui, nous sommes actionnaires minoritaires dans un site de production de terre crue, mais nous voulons que cela permette d'accompagner l'ensemble de la filière. Si nous pouvons prendre ce type de participation dans deux ou trois autres acteurs, nous le ferons. C'est de notre responsabilité ainsi qu'assurer la pérennité de notre entreprise.

C'est-à-dire ? Précisément, à quoi pensez-vous ?



Nous cherchons le bon exercice, le bon matériau, pour la construction, la réhabilitation et plus généralement la décarbonation de nos métiers. En devenant entreprise à mission, nous avons pris des engagements opérationnels avec des actions chiffrées pour continuer à progresser. Nous sommes déjà labellisés Haute Qualité Environnementale (HQE) et NF Habitat tant est si bien que 25% de nos opérations doivent viser l'excellence au-delà des normes en vigueur. En 2023, nous intégrerons ainsi une calculatrice biodiversité sur la plupart de nos projets pour faire revenir la nature en ville.

SYLVIA PINEL - Notre comité de mission vise justement à définir des actions quantifiables sur la décarbonation, les circuits courts, les matériaux biosourcés, mais aussi à valoriser les équipes qui accompagnent déjà les usagers dans la mise en œuvre de gestes écologiques. Dans ses résidences gérées, LP Promotion fournit déjà de la domotique qui aide les ménages à réaliser des économies d'énergie. Nous devons continuer à faire avancer les choses et à inciter à des comportements durables en lien avec les collectivités.

Depuis 2021, votre raison d'être est « conjuguer habitat et services durablement pour contribuer à la fabrique d'une ville accessible, dynamique et sereine ». Rien de bien nouveau par rapport aux leaders du secteur... Concrètement, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents ?

PIERRE AOUN - Avec nos collaborateurs et nos partenaires externes, nous sommes au plus proche de nos concitoyens. Nous avons des résidences à Castres ou à Mazamet pour être au plus proche de nos ainés à des tarifs accessibles qui n'ont pas toujours des retraites suffisantes.

SYLVIA PINEL - Le groupe est en phase avec les collectivités pour comprendre leurs besoins qui diffèrent d'un territoire à l'autre en termes de résidences services. Pour les uns, il s'agit de résidences seniors ; pour d'autres, il faut de l'accession à la propriété. Cela nécessite d'innover pour mieux coller aux documents d'urbanisme et répondre à l'urgence environnementale. Ils ont également été parmi les premiers à faire de la maquette numérique (BIM) ou encore à nouer des partenariats avec la filière bois. Nous devons valoriser cette exemplarité et cette volonté d'anticiper des process industriels qui font aujourd'hui encore trop défaut. Collectivement, nous avons encore du mal à faire de la rénovation de copropriété avec des hauts standards de qualité, alors que cela est crucial pour atteindre la neutralité carbone. En cela, nous pouvons aider à lever les freins réglementaires et législatifs qui existent et qui peuvent pénaliser.

Votre rôle consiste donc aussi à valoriser votre expérience politique ?

Quand j'étais ministre, nous avons monté trois plans d'innovation pour trouver des passerelles entre les différents acteurs. Aujourd'hui, je soutiens une entreprise jeune et dynamique qui veut s'ancrer durablement. Etant issue d'un milieu extrêmement modeste, j'ai connu la difficulté de se loger dans les grandes villes. Quand je vois les résidences étudiantes, je me dis qu'elles permettent de donner à chacun une opportunité de partir dans la vie avec les mêmes chances. Je ne fais plus de politique, mais là encore, ses partenariats avec des associations locales, culturelles et sportives, me parlent. La cohésion sociale a du sens pour l'ancienne élue que je suis. Mes valeurs républicaines n'ont pas disparu : c'est une autre façon pour moi de servir l'intérêt général.