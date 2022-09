Immobilier : déjà leader du marché, Nexity tient à rassurer ses investisseurs

La journée avait mal commencé pour Nexity. Dès l'ouverture de la Bourse de Paris ce 28 septembre, l'action dévissait de 20%. A croire que les investisseurs n'étaient pas convaincus par la stratégie « Imagine 2026 » communiquée par le leader de l'immobilier dès potron-minet.

C'était pourtant leur jour. Invités à déambuler dans Saint-Ouen-sur-Seine avec le maire (PS) Karim Bouamrane puis avec la présidente (LR) du conseil régional Valérie Pécresse, avant de déjeuner à l'Hôtel de la Marine à l'espace de coworking Morning Concorde, ces mêmes investisseurs ont écouté, dans l'après-midi, l'état-major de Nexity.

Inflation et hausse des taux d'intérêts, le mauvais cocktail

La conjoncture n'est pas vraiment favorable, nul ne l'ignore. « Entre le pic d'inflation, la politique monétaire resserrée et la hausse des taux d'intérêts, l'immobilier n'est pas vraiment une valeur de saison », a admis, d'emblée, la directrice générale de Nexity, Véronique Bédague. Numéro 1 de l'aménagement privé et de la promotion immobilière, numéro 2 du logement étudiant et numéro 3 du coworking, elle veut devenir « un opérateur global de l'immobilier ».

D'ici à 2026 - est-ce un clin d'œil aux prochaines élections municipales ? -, la major du secteur a annoncé vouloir multiplier par 1,8 son chiffre d'affaires et doubler son résultat opérationnel. En clair, passer de 4,6 à 6 milliards d'euros de CA et dépasser les 500 millions de résultat, mais aussi augmenter sa marge, déjà de 8%.

Nexity se positionne comme une entreprise de conseil

Comment ? Déjà opérateur de services dans le résidentiel et le tertiaire, Nexity se positionne désormais comme une entreprise de conseil: dans la rénovation énergétique des copropriétés d'une part et dans l'aide à la stratégie immobilière des entreprises d'autre part.

Le contexte s'y prête: la loi « Climat & Résilience » interdit à la location, dès le 1er janvier 2023, avant 2025, 2028 et 2034, les logements les plus énergivores classés de G à E. La crise Covid-19 a parallèlement rebattu les cartes de l'immobilier d'entreprise, obligeant les grands utilisateurs à se réinterroger sur leur parc de bureaux.

Quatre ans d'activité dans les tuyaux

Dans leurs questions, les analystes se sont montrés prudents, mais la direction de Nexity a tenu à les rassurer. Malgré une fin d'année 2022-début 2023 « complexe », selon les prévisions de sa directrice générale Véronique Bédague, son équipe l'a martelé: « il n'y a pas de ralentissement prévu » (Fabrice Aubert, DGA chargé du client particulier) ou encore « nous avons un pipeline de 4 ans d'activité » (Stéphane Dallier, DG du pôle immobilier résidentiel).

« L'action Nexity est un investissement responsable, de croissance, d'opportunité et de rendement », a martelé le directeur financier, Eric Lalechère.

« Le logement neuf demeure une denrée rare et attractive », a encore insisté Véronique Bédague. Elle ne croit pas si bien dire. Bon an mal an seuls 370.000 sont livrés chaque année alors qu'il en faudrait près de 500.000 à écouter les professionnels et certains responsables politiques pour loger les Français. Le promoteur, qui vient d'acheter en Occitanie le groupe Angelotti, s'est donc déclaré « opportuniste » en cas de possible nouvelle acquisition significative.