"Le bas-carbone est devenu notre cœur de business" (Véronique Bédague, Nexity)

LA TRIBUNE - Il y a un an, Nexity voulait « donner un élan plus fort à la transition écologique ». Quel est le chemin parcouru ?

VÉRONIQUE BÉDAGUE - La stratégie bas-carbone est un des trois piliers fondateurs de l'engagement RSE de Nexity. Nous sommes en effet pionniers depuis plus de dix ans dans la construction en bois (bureaux et logements) et premier promoteur bas-carbone 2020 au classement BBCA pour la deuxième année consécutive. Nous avons développé le premier bâtiment tertiaire en France à obtenir le niveau de performance énergétique E3C2 et travaillons désormais à l'échelle de quartiers bas-carbone entiers, comme sur le projet de la Porte de Montreuil ou du Village des athlètes.

Quels en sont les deux autres piliers ?

Le premier pilier de notre engagement RSE est historique. Depuis qu'Alain Dinin a créé Nexity, il porte les sujets de ville inclusive et de logement abordable. Nous pensons que le logement n'est pas un privilège, il doit être accessible pour tous.



Ainsi, aujourd'hui encore, 20% de notre production de logements neufs est dédiée à l'habitat social ; nous sommes le premier acteur du renouvellement urbain en termes de...