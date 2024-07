La canicule devient un motif de chômage technique pour les ouvriers du bâtiment

Les ouvriers du secteur du bâtiment vont pouvoir être indemnisés lors des périodes caniculaires. Un décret du gouvernement a été publié en ce sens le 28 juin, aboutissement de plusieurs années de travail de syndicats du bâtiment, dont la fédération CFDT du secteur, a expliqué à l'AFP Patrick Blanchard, secrétaire national de l'organisation.

« Dans le BTP, il y a un dispositif, qui date de la fin des années 1940, qui permet de mettre les gens au chômage technique lorsqu'il y a du gel, des inondations, des grands vents » et ainsi d'indemniser les salariés contraints de poser la truelle, mais jusqu'ici « la canicule n'en faisait pas partie », a-t-il souligné. L'indemnisation est versée par une caisse nationale de surcompensation abondée par des « cotisations intempéries » versées par les entreprises du BTP.

Lorsque Météo France émet une alerte de vigilance canicule orange ou rouge, « le travail doit cesser », selon le syndicaliste qui indique que le salarié est indemnisé à partir du deuxième jour avec « quasiment un maintien de salaire ».

Si elle se félicite de cette « avancée majeure pour la santé et la vie des travailleurs du BTP », la CFDT estime qu'il ne s'agit que d'une « première étape ». Car le décret n'intègre pas les « pics de chaleur », c'est-à-dire les épisodes qui ne durent qu'un jour ou deux (vigilance canicule jaune) et lors desquels l'entreprise peut maintenir l'activité sur le chantier.

Un secteur d'activité particulièrement accidentogène

Une souplesse que le syndicaliste aimerait voir abolie, compte tenu des risques que fait courir, selon lui, la chaleur aux salariés de ce secteur d'activité particulièrement accidentogène. Malgré l'obligation pour les entreprises d'aménager les horaires de travail, de prévoir des vêtements de travail qui couvrent tout le corps et de mettre à disposition de l'eau fraîche pour les salariés, le risque demeure, souligne le représentant de la CFDT. Il y a le danger que « la personne fasse un malaise, peut-être dû à la chaleur, qui réduit l'attention » et accroît le risque de chute de grande hauteur, une des principales causes de mortalité, explique-t-il.

Lire aussiClimat : selon l'ONU, la santé d'un nombre « stupéfiant » de travailleurs est menacée par le changement climatique

Le fonds abondé par les entreprises pour compenser les indemnisations « servait surtout en hiver avant, et c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui ». Ainsi l'intégration de la canicule dans le champ des intempéries couvertes ne va pas se traduire par une augmentation des cotisations des employeurs, mais par un simple « transfert » de celles prévues pour les épisodes de neige et de gel, désormais moins fréquents en France.

71% de la main d'oeuvre mondiale exposée à une chaleur excessive

Selon l'Organisation international du travail (OIT), ce sont quasiment 71% de la main-d'œuvre mondiale, soit 2,4 milliards de travailleurs, qui sont susceptibles d'être exposés à une chaleur excessive à un moment ou à un autre de leur travail. L'organisation onusienne se base sur des données de 2020. Vingt ans plus tôt, la proportion était de 65,5%

Et pour cause, les records de températures mondiales continuent de tomber depuis plus d'un an : juin 2024 est devenu le mois de juin le plus chaud jamais mesuré, effaçant le record déjà battu en 2023. Sur cette période, la température moyenne de la planète a été « 1,64°C au-dessus de la moyenne préindustrielle 1850-1900 », quand la déforestation et la combustion du charbon, du gaz ou du pétrole n'avaient pas encore réchauffé le climat de la Terre. Juin 2024 est en outre « le 12e mois consécutif qui dépasse de 1,5°C les moyennes de l'ère préindustrielle », souligne Carlo Buontempo, directeur du service du changement climatique de Copernicus (C3S), dans un communiqué. Ce seuil de 1,5°C est l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris de 2015, signé par la quasi-totalité des pays. Une telle anomalie devrait toutefois être observée en moyenne sur plusieurs décennies pour considérer que le climat s'est stabilisé à +1,5°C.

(Avec AFP)