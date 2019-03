"Pour tout projet, il faut se mettre à la place de l'usager" (Benoît Faucherand)

LA TRIBUNE - Comment définiriez-vous l'immobilier durable ?

BENOÎT FAUCHERAND - C'est celui qui assure la continuité entre notre passé et notre futur avec la modularité des usages et du bâti, et qui préserve nos ressources en utilisant les avancées technologiques dans la seule perspective de l'optimisation du bon sens issu de l'expérience accumulée. Ce sont des facteurs de réussite dans la continuité de l'occupation par des usagers satisfaits, permettant la viabilité économique d'un bâtiment ou d'un quartier sur le long terme. C'est le pari que nous faisons. Nous sommes un groupe familial indépendant conçu comme une startup. Nous avons voulu conserver la volonté de départ : valoriser les savoir-faire en France en partant des sachants et des compétences.

Cela nous donne une vision à 360° qui sort des formations hypertrophiées du cerveau gauche ou du cerveau droit qui ont segmenté voire cloisonné les savoirs. Cela nous permet d'appréhender aussi bien les volumes que les matériaux. Nous sommes organisés en trois activités principales : l'architecture avec Sud Architectes, l'ingénierie avec Tem Partners, ainsi que le conseil et l'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec Voxoa. Nous...