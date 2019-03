Urbanisme : "Mille arbres", le bâtiment végétalisé aux portes de Paris

Entre la porte Maillot et Neuilly-sur-Seine, se trouvent aujourd'hui une gare routière pour les bus qui rejoignent l'aéroport de Beauvais, un parking souterrain ainsi que le périphérique parisien. D'ici à fin 2023, sous la forme d'un bateau de verre et de vert, le projet Mille arbres sortira de terre avec ses 30.000 mètres carrés de bureaux réversibles, son hôtel quatre étoiles de 244 chambres et 127 logements sociaux, intermédiaires et en accession à la propriété. Sont notamment prévus 70 appartements au 7e ainsi que 35 maisons de ville au 8e étage. Sans compter deux crèches, une halte-garderie, une aire de jeux ou encore plusieurs restaurants, dont un panoramique avec une vue sur le bois de Boulogne.

Lire aussi : Paris lance 22 projets d'architecture innovants

Lauréats du premier concours « Réinventer Paris » en 2016, les promoteurs Ogic et Compagnie de Phalsbourg, associés à l'architecte japonais Sou Fujimoto et à l'agence montreuilloise Oxo, vont ériger ensemble ces 60.000 m² au milieu de 1.000 arbres. Leur terrain de jeu : la gare de routière de 7.500 m² et une dalle de 7.000 m² qui recouvrira le périphérique parisien. « La forme en V a la vertu de dégager du foncier au...