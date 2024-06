Taux d'usure : premier recul depuis trois ans pour les crédits immobiliers à 20 ans

Le taux d'usure pour les crédits immobiliers à 20 ans recule pour la première fois depuis 2021, annonce la Banque de France ce vendredi. Cette baisse reflète la décrue des taux pratiqués par les banques au cours des trois derniers mois.

« Le taux d'usure applicable aux crédits immobiliers aux ménages à taux fixe à 20 ans et plus baisse de 23 points de base. À compter du 1er juillet et jusqu'au 1er septembre, le taux d'usure sera de 6,16% contre 6,39% pour le deuxième trimestre », indique la Banque de France dans un communiqué.

Le taux d'usure de cette catégorie de prêts immobiliers représente plus des deux tiers de la production de nouveaux crédits. Il faut remonter à avril 2017 pour trouver une baisse de la même ampleur, ajoute le texte. Le taux moyen des crédits immobiliers est repassé sous la barre des 4% au premier trimestre, à 3,99%, selon les données de l'Observatoire CSA/Crédit logement.

Les taux d'usure sont des taux plafonds fixés par la banque centrale sur la base des taux pratiqués par les banques les trois mois précédents. Ils visent à protéger l'emprunteur contre le surendettement. Ce taux plafonne en particulier l'ensemble des frais d'un prêt immobilier : taux de crédit pratiqué par la banque, éventuelle commission des courtiers, assurance emprunteur. Calculés tous les trimestres, les taux d'usure ont été en 2023 actualisés tous les mois, les banques et les courtiers jugeant le système précédent trop lent pour s'adapter au resserrement rapide de la politique monétaire.

La révision des taux d'usure de nouveau trimestrielle

Pour rappel, la Banque de France avait annoncé fin 2023 que la révision des taux d'usure se ferait à nouveau tous les trimestres dès le début 2024. Le calcul mensuel des taux d'usure, destiné à accompagner le relèvement des taux d'intérêt orchestré par la Banque centrale européenne (BCE), « a permis aux banques de mieux accompagner la hausse des taux et leur a redonné une marge de manœuvre plus large pour ajuster leurs barèmes », avait indiqué la Banque de France.

Mais « cette mensualisation exceptionnelle n'a plus lieu d'être désormais », alors que la Banque centrale européenne a laissé ses taux inchangés en décembre pour la deuxième fois d'affilée, de quoi laisser entrevoir la fin du cycle de hausses des taux en Europe. Selon un communiqué de la Banque de France, le taux d'usure atteignait 6,29% pour les prêts immobiliers de plus de 20 ans fin 2023, après une progression de 2,7 points de pourcentage entre janvier 2023 et janvier 2024.

Les crédits immobiliers sont repartis en avril

Après plusieurs mois de chute, le montant des nouveaux crédits à l'habitat a connu un retournement, rebondissant en avril, en raison de la baisse des taux d'intérêt depuis janvier, selon des données de la Banque de France. Le montant total des nouveaux crédits à l'habitat, hors renégociations, atteint 8,9 milliards d'euros, en hausse de près de 30% par rapport à celui de mars, de 6,9 milliards d'euros.

« C'est le premier retournement de tendance significatif depuis le printemps 2022 et la remontée des taux. Selon plusieurs indicateurs avancés, ce retournement devrait se poursuivre en mai », a indiqué la Banque de France dans un communiqué début juin.

Les crédits immobiliers ont connu en France une chute abrupte depuis début 2022, liée à la hausse progressive des taux d'intérêt après des années de baisse. Une diminution globale interrompue seulement par quelques soubresauts de hausse comme en janvier 2023. Le taux d'intérêt moyen des nouveaux prêts a poursuivi son repli : il s'établissait en avril à 3,89%, soit un recul de 0,28 point de pourcentage par rapport à janvier.

« Les établissements bancaires s'efforcent (...) de redynamiser le marché des crédits immobiliers », avaient indiqué, mardi, les analystes de l'Observatoire CSA/Crédit logement, autre fournisseur de données sur ce marché. Selon eux, le taux moyen des crédits était de 3,73% au mois de mai.

Le coût du crédit, significatif pour les candidats à l'emprunt même avec un début de baisse des taux, pèse sur le pouvoir d'achat immobilier des ménages. Mais le frein principal reste un prix de l'immobilier toujours élevé.

(Avec AFP)