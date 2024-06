Transition énergétique : la stratégie durable d’Eurofeu

Compte tenu de l'interdiction totale des polluants éternels (PFAS) dans la plupart des produits manufacturés d'ici un an, Eurofeu poursuit sa transition écologique à marche forcée. Le fabricant a ainsi lancé début 2024 les premiers extincteurs à eau avec additif sans fluor produits sur le site d'Eurofeu à Senonches en Eure-et-Loir. IIs représenteraient déjà 8% des ventes sur cette gamme, de loin la plus importante, soit environ les deux tiers de la production totale, à côté des autres dispositifs anti-incendie à CO2 et à poudre.

« Vu l'engouement de nos clients, notre objectif est d'atteindre 16% d'extincteurs à additifs écologiques d'ici la fin de l'année, assure le président d'Eurofeu, Eric Hentges. A un horizon de deux ans, quand le marché sera prêt, nous espérons parvenir à 80% ». Les mousses issues des extincteurs, qui contiennent des composants chimiques polluants à base de fluor, sont concernées au premier chef par le veto de Bruxelles.

Seconde main

Parallèlement à ce nouvel axe plus respectueux de l'environnement, Eurofeu amplifie la circularité de son activité. Une gamme d'extincteurs utilisant de la poudre recyclée sera ainsi lancée par le fabricant à la rentrée de septembre prochain. L'ETI, qui espère convertir 20% de ce segment fin 2025, mise aussi fortement sur la rénovation et la réparation. A moyen terme, la seconde main est censée concerner une part conséquente des trois gammes du fabricant. Au travers de son projet d'industrialisation de la maintenance des appareils, Eurofeu est enfin candidat au Fonds vert de la région Centre-Val de Loire. « L'objectif est de doubler la durée de vie des extincteurs, précise Eric Hentges. Elle passerait ainsi de 10 ans en moyenne à 20 ans ».

Fondée en 1972, l'ancienne société familiale est devenue aujourd'hui une entreprise de taille intermédiaire (ETI). S'appuyant sur ses entités Distribution, Sécurité Incendie et Solutions, le groupe détient 15% de part du marché français face au leader suisse Sicli et au numéro trois du secteur, le fabricant poitevin Desautel. Eurofeu compte, outre le siège de Senonches, 50 agences dans l'Hexagone et emploie au total 1.800 salariés. L'ETI a réalisé un chiffre d'affaires 204 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. La reprise en mai dernier de la participation majoritaire de Capza par le fonds d'investissement IK Partners lui permet d'accompagner sa transition au plan industriel.

Croissance externe

Ainsi, Eurofeu investira 2,5 millions d'euros dans l'agrandissement de 1.000 m2 de ses bâtiments. L'objectif est notamment d'ajouter des lignes de fabrication et d'augmenter la production. Il est également en train de recruter une vingtaine de salariés qui viendront renforcer les effectifs de l'usine de Senonches, soit 200 collaborateurs. Les ventes totales d'Eurofeu, 900 000 extincteurs, doivent en principe atteindre un million cette année. L'entrée du nouvel actionnaire au capital d'Eurofeu permettra également de poursuivre la politique de croissance externe engagée depuis le début des années 2010. Ainsi, le groupe a racheté une dizaine d'acteurs locaux en dix ans, dont la société GTP Guérin basée à Caen mi-juin dernier. Des discussions seraient en cours avec d'autres TPE, d'après Eric Hentgès. Avec un millier d'acteurs indépendants dans l'Hexagone, le marché de la sécurité incendie en pleine transition reste encore peu concentré. Face à ses deux principaux concurrents, Eurofeu vise une taille critique et table à moyen terme sur le leadership en France.