La pilule anti-Covid de Merck qui "réduit par deux les hospitalisations" attend son autorisation

Le laboratoire américain a communiqué les résultats de ses essais cliniques sur des patients (hospitalisés ou non) et aussi en prévention chez des cas contacts. Résultat, son comprimé "molnupiravir" permettrait de diviser par deux les risques d'hospitalisation et de décès liés au Covid-19. Si l'autorité américaine le valide, ce traitement deviendrait le premier antiviral commercialisé sous cette forme capable de rivaliser avec les vaccins préventifs. L'annonce a fait bondir l'action de Merck sur le NYSE.