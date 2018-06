Merck investit 85 millions d'euros à Molsheim

(Crédits : DR)

Le groupe allemand de pharmacie et de chimie conforte son site alsacien et construit un centre de recherche appliquée. Le centre sera destiné à la mise au point d'équipements de laboratoire sur mesure pour ses clients. Merck relocalise aussi à Molsheim une partie de ses activités allemandes de fabrication de consommables pour le contrôle de l'environnement et la bactériologie.