Origines du Covid : l'OMS veut reprendre l'enquête, la Chine fustige des "arrière-pensées politiques"

On se souvient que, en janvier 2021, après leur arrivée à Wuhan, en Chine, pour enquêter sur l'origine de l'épidémie mondiale de coronavirus SARS-COV-2, les enquêteurs de l'OMS n'avaient pu obtenir des autorités chinoises les données brutes sur 174 cas d'infection par le coronavirus identifiés lors de la toute première phase de l'épidémie, en décembre 2019. Les enquêteurs qui n'avaient donc pu accomplir leur mission normalement étaient repartis après quatre semaines sur place "sans conclusion définitive", mais en précisant malgré tout que l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire était "hautement improbable".

Mais le 31 mars dernier, contredisant les conclusions du rapport qu'il a lui-même commandé, le patron l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avait demandé une enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire en Chine pour expliquer l'origine de la pandémie, et critiqué le partage insuffisant des données par Pékin lors de la mission des experts internationaux cet hiver. Il était soutenu dans cette démarche par l'UE qui, de son côté, déclarait que des "investigations supplémentaires devront être poursuivies".

Ce vendredi 13 août, la Chine oppose une réponse négative, rejetant l'appel de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à une nouvelle enquête sur son territoire pour rechercher les origines du Covid-19, fustigeant l'organisation pour son approche "politique" plus que "scientifique" .

De fait après des mois sans résultat, l'OMS avait ces dernières heures accentué la pression sur Pékin au sujet de la recherche des origines de la pandémie, qui a déjà fait plus de 4 millions de morts dans le monde et mis à mal une bonne partie des économies mondiales. Hier jeudi, l'OMS avait exhorté l'ensemble de la communauté mondiale à publier "toutes les données sur le virus". Un appel adressé notamment à la Chine, où la fuite du coronavirus depuis un laboratoire de Wuhan, ville où il a été détecté fin 2019, reste une éventualité.

Pékin a donc répliqué ce vendredi à l'OMS en réitérant sa position défendue depuis plusieurs mois: l'enquête initiale Chine-OMS est suffisante et les demandes de données supplémentaires ont des arrières-pensées politiques.

"Nous soutenons une recherche basée sur la science", a indiqué Ma Zhaoxu, vice-ministre des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse en ligne.

"Nous sommes opposés à la politisation de la recherche des origines (...) et à l'abandon du rapport conjoint" Chine-OMS, a-t-il souligné.

L'étude estimait notamment que le passage du coronavirus de la chauve-souris à l'homme via un animal intermédiaire est le scénario le plus probable. Elle jugeait "extrêmement improbable" que le virus provienne d'un laboratoire.

Ma Zhaoxu a rejeté les demandes de l'OMS à une enquête plus poussée.

"Les conclusions et recommandations du rapport conjoint ont été reconnues par la communauté internationale et la communauté scientifique", a-t-il souligné."Les recherches futures doivent, et ne peuvent être poursuivies que sur la base de ce rapport. Il ne s'agit pas de tout recommencer à zéro."