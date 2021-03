Origines du Covid-19 : l'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire est "extrêmement improbable".

Le rapport d'enquête conjoint de l'Organisation mondiale de la Santé et de la Chine sur les origines du COVID-19 sera rendu public mardi mais d'autres études seront nécessaires, a prévenu lundi le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Comme j'ai l'ai déjà dit, toutes les hypothèses sont sur la table et nécessitent des études complètes et complémentaires", a-t-il dit lors d'un point de presse à Genève.

Piste privilégiée, un virus transmis par des chauve-souris

Selon l'agence Associated Press, qui s'est procuré une copie du document, le rapport désigne comme scénario le plus probable un coronavirus présent chez les chauves-souris et transmis à l'homme via un animal intermédiaire.

L'hypothèse d'un virus échappé d'un laboratoire est en revanche considérée comme "extrêmement improbable".

De nombreux points restent néanmoins à éclaircir et les enquêteurs proposent de poursuivre des recherches dans tous les domaines, sauf celui d'un incident de laboratoire, précise AP.