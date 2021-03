Thérapie cellulaire : GoLiver Therapeutics sur les traces de l’ARN Messager

Si l'Etat a raté le coche de l'ARN messager utilisé pour certains vaccins contre le Covid-19, il pourrait se refaire avec la thérapie cellulaire. « C'est un pari », admet, Tuan Huy Nguyen, ex-chercheur à l'Inserm et président de GoLiver Therapeutics, spin-off de l'Inserm et de l'Université de Nantes, créée en 2017 à Nantes, après douze années de recherche consacrées à la production de cellules souches pluripotentes différenciées permettant l'auto-régénération du foie, sans greffe, et la mise au point d'une solution thérapeutique injectable. « La thérapie cellulaire aujourd'hui, c'est un peu l'ARN messager il y a 10 ans. On pensait qu'il y avait un potentiel mais il fallait construire une nouvelle industrie pharmaceutique et ça ne faisait pas rêver les investisseurs, alors qu'aujourd'hui il a permis de développer en un temps record les premiers vaccins pour lutter contre le coronavirus», souligne le chercheur, qui vient de bénéficier d'un million d'euros dans le cadre du Plan de relance voué aux « secteurs...