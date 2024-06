Emploi : Les Chantiers de l’Atlantique lancent une campagne de recrutement « hors norme »

Ils s'appellent Mickaël (conducteur opérateur portique), Armelle (travaille depuis 8 ans dans la Business Unit dédiée aux énergies marines) ou encore Enora (responsable Fonction Technique au sein du Département Vélique depuis 2023). Tous les trois, salariés des Chantiers de l'Atlantique, sont à l'affiche d'une grande campagne de recrutements qui vient d'être lancée par le constructeur de paquebots et sous-stations électriques. « Nous avons fait appel à eux car nos salariés sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise », dixit Bérangère Person, responsable du recrutement et des relations écoles. Selon qui la volonté est de « donner envie ».

500 postes à pourvoir en CDI

L'objectif : recruter 500 personnes en CDI d'ici à la fin de l'année. Les Chantiers de l'Atlantique recherchent des ouvriers, des techniciens et cadres dans tous les secteurs de l'entreprise et plus particulièrement cette année dans les domaines de l'électricité, la conduite de travaux (ingénieurs et superviseurs de travaux), les bureaux d'études (dessinateurs projeteurs et ingénieurs) et enfin pour la production/fabrication (charpentiers-métaux, soudeurs et tuyauteurs) et le génie climatique. Le but est de répondre à l'accroissance de l'activité « aussi bien dans le naval que dans les énergies marines renouvelables ». Il faut dire que le carnet de commandes est plein à craquer jusqu'en 2028 et que les contrats décrochés ces derniers mois, notamment concernant les sous-stations électriques, nécessitent le renfort en compétences spécifique. Pour rappel, les Chantiers de l'Atlantique seront notamment à la manœuvre de la construction du porte-avions nouvelle génération de 2027 à 2035. Cette vaste campagne vise aussi à combler les départs à la retraite, d'après Bérangère Person.

Une campagne en deux temps

Cette campagne de communication est lancée en Loire-Atlantique et ce, en deux temps. Les affiches sont visibles à l'aéroport de Nantes, à l'entrée durant tout l'été avec une toile géante extérieure de 49 mètres carrés réalisée par JC Decaux puis, au mois de septembre, avec l'habillage des portes d'entrée/sortie de l'aéroport. L'affichage urbain n'est pas en reste avec des affiches 8 mètres carrés et 12 mètres carrés à Saint-Nazaire et sa région. Puis des affichages de 2 mètres carrés seront visibles à la rentrée dans le centre-ville de Nantes. Une activation sociale media et digitale est également effectuée avec une présence renforcée sur les réseaux sociaux. Le site Internet de Chantiers de l'Atlantique est quant à lui habillé aux couleurs de la campagne. Depuis le lancement mi-juin, l'entreprise aurait d'ores et déjà reçu des candidatures sans précision sur le volume.

« Nous sommes optimistes »

Depuis le début de l'année, environ 200 personnes, en provenance de l'ouest et de la région parisienne, ont d'ores et déjà été embauchées. « Nous sommes optimistes quant à l'objectif d'atteindre 500 personnes d'ici à fin 2024 même s'il est difficile d'attirer certaines compétences, comme les techniciens et ingénieurs avec des spécificités autour de l'électricité et du génie climatique mais aussi les charpentiers-métaux et soudeurs. Nous nous appuyons donc sur notre école, créée depuis 2019, via laquelle nous formons une quarantaine de profils par an en alternance », indique Bérangère Person. Selon qui l'entreprise compte à ce jour 3.900 collaborateurs dont 20% de femmes.