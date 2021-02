100% décarboné en... 2050 ? Shell pas pris au sérieux par les écolos (ni par les analystes)

(Crédits : Toby Melville)

Sommé de revoir son modèle face à une crise climatique doublée d'une crise sanitaire qui a fait chuter la demande, Shell (qui a essuyé une perte massive de 21,7 milliards de dollars en 2020) a dévoilé les grandes lignes de ses ambitions énergétiques. Problème, pour financer son plan de transition, il compte investir entre 8 et 9 milliards de dollars par an... dans le gaz et les produits chimiques... et encore 8 milliards de plus par an dans l'exploration et la production d'hydrocarbures... contre seulement 5 à 6 milliards dans les énergies renouvelables. Pas vraiment de quoi convaincre les ONG ni épater les analystes du sérieux de l'objectif.