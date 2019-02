BP, Chevron, Exxon, Shell... les bénéfices des pétroliers flambent au 4e trimestre

BP a fait état mardi d'un bond de 65% de son bénéfice du quatrième trimestre, le géant pétrolier britannique ayant tiré parti d'une vive hausse de sa production à la suite de l'acquisition des actifs dans le schiste américain de BHP Billiton pour 10,5 milliards de dollars.

Le résultat net sur les trois mois à fin décembre s'est ainsi établi à 3,5 milliards de dollars (3,06 milliards d'euros) contre 2,11 milliards il y a un an et un consensus, fourni par l'entreprise, de 2,63 milliards.

A la suite de ces résultats, le titre BP est vu en hausse de 2% à 3% à la Bourse de Londres, selon des courtiers. A 11h40, la progression du cours atteignait 4,79%.

Chevron, Exxon et Shell, ont également fait état de très bonnes performances en fin de semaine dernière.

Chevron accroît sa production et son bénéfice

Chevron a publié vendredi 1er février un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes à la faveur d'une augmentation des prix et de sa production de gaz et de pétrole.

Le groupe de San Ramon, en Californie, a accru sa production à 2,23 millions de barils équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre, soit une hausse de 156.000 barils par jour sur un an. Les prix pour leur part ont progressé de 2 dollars à 59 dollars (51,4 euros) le baril.

Sur le trimestre, Chevron a dégagé un bénéfice par action de 1,97 dollar, contre un consensus moyen de 1,92 dollar, selon les données de Refinitiv.

Le bénéfice d'Exxon dopé par le rebond de sa production

Exxon Mobil a annoncé vendredi 1er février avoir réalisé au quatrième trimestre un bénéfice nettement supérieur aux attentes des analystes et sa production a légèrement augmenté, à 4 millions de barils équivalent pétrole par jour contre 3,9 millions un an plus tôt, avec notamment un bond de 90% dans le Bassin permien, cœur des extractions de schiste aux États-Unis.

Dans une interview à CNBC, Darren Woods, PDG de la plus grande compagnie pétrolière cotée au monde, a attribué vendredi cette performance à une optimisation générale de l'activité du groupe.

Exxon Mobil a vu son bénéfice net reculer à 6 milliards de dollars (5,23 milliards d'euros) au quatrième trimestre, soit 1,41 dollar par action, contre 8,38 milliards un an plus tôt. Les analystes prévoyaient cependant un BPA hors exceptionnel de 1,08 dollar.

Le bénéfice de Shell a un plus-haut de quatre ans

Dans son communiqué du jeudi 31 janvier, Royal Dutch Shell annonce que son bénéfice a atteint en 2018 un sommet de quatre ans, plus élevé que prévu, et le groupe pétrolier a rassuré les investisseurs jeudi en promettant de rester discipliné en matière d'investissements.

Le groupe anglo-néerlandais a également fait état d'une forte progression de sa génération de trésorerie, signe supplémentaire que les mesures d'économies drastiques mises en oeuvre après la chute des cours fin 2014 portent leurs fruits.

Shell a réalisé un bénéfice de 21,4 milliards de dollars (18,62 milliards d'euros) en 2018, en hausse de 36%, supérieur aux 20,98 milliards attendus par les analystes selon un consensus fourni par le groupe. Les résultats du groupe au second semestre ont fortement contribué à cette progression.