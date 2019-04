La fin du charbon, promesse intenable ?

Et si on arrêtait le charbon ? Facile à dire, plus difficile à réaliser. D'après les travaux du Giec, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, respecter l'Accord de Paris négocié en décembre 2015 (une hausse des températures plafonnée à + 2°C), impliquerait de laisser sous terre 55% des réserves existantes et de cesser toute exploitation d'ici à 2050.

Et pourtant, le charbon est toujours la deuxième source mondiale d'énergie, après le pétrole, et le premier fournisseur d'électricité. L'an dernier, il représentait encore 40% du mix énergétique mondial. Cette part n'a guère varié en vingt ans : en 2018, elle représentait à peine 2% de moins qu'en 2010. Et pourtant, le charbon reste le premier responsable des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Dans nombre de pays, et pas seulement les émergents qui y voient la source d'énergie la plus abondante et meilleur marché, le charbon occupe encore une place prépondérante. À eux trois, la Chine, l'Inde et les États-Unis représentent 85% de la consommation mondiale. Dans l'Union européenne, où il pèse encore pour 21% du mix énergétique, l'électricité polonaise en dépend à 80%. L'Allemagne, pourtant en...