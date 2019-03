Charbon : BNP Paribas AM va désinvestir près d'un milliard d'euros

(Crédits : Pixabay / CC)

La filiale de gestion d'actifs de la banque française a annoncé l'exclusion des entreprises générant plus de 10% de leur revenu dans l’extraction du charbon thermique ou représentant 1% ou plus de la production mondiale. Cette politique, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et affectera environ moins de 0,25% de son portefeuille d'actifs, est un pas symbolique salué par l'ONG des Amis de la Terre.