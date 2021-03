Avenir d’EDF : bras de fer final entre le gouvernement français et Bruxelles

"Une affaire de semaines". Le gouvernement français se donne encore quelques semaines pour décrocher un accord avec la Commission européenne sur l'avenir d'EDF, après de longs mois de négociations techniques et politiques. L'exécutif estime désormais être dans "la dernière ligne droite pour aboutir, ou non, à un accord" autour du projet de réorganisation Hercule. Raison pour laquelle les ministères de l'Economie et de la Transition écologique ont organisé, hier et aujourd'hui, une rencontre avec les représentants syndicaux d'EDF, demandée par ces derniers depuis de nombreuses semaines.

"Nous sommes dans une situation binaire. Soit nous arrivons dans les prochaines semaines à un accord et la suite c'est la consultation des instances de représentation et un projet de loi dans la foulée présenté au parlement pour une adoption début 2022. Soit, la Commission européenne franchit les lignes rouges que nous nous sommes fixées et dans ce cas là, nous restons dans une situation de statu quo avec le mécanisme de l'Arenh tel qu'il existe", résume une source gouvernementale.

Bruxelles et ses "murailles de Chine"

Le projet Hercule consiste à...