Projet Hercule : les salariés d'EDF appellent les Français à défendre "leur service public"

Le Comité social et économique central d'EDF a lancé une campagne nationale de communication pour appeler les Français à défendre le service public de l'énergie. (Crédits : Capture d'écran)

Les instances représentatives des personnels d’EDF ont lancé une campagne de communication contre le projet Hercule, qui pourrait se traduire par une séparation du groupe en plusieurs entités. Objectif : élargir la mobilisation et inciter les Français à demander plus de transparence sur ce projet qui fait l'objet de négociations ardues entre le gouvernement et Bruxelles.