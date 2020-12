Climat : cinq ans après l'accord de Paris, qui sont les bons et les mauvais élèves ?

Il y a cinq ans, la quasi-totalité de la planète s'engageait à contenir le réchauffement climatique en faisant un effort sur l'utilisation massive de combustibles fossiles, sur l'élevage et l'agriculture intensifs et autres activités liées à l'émission de gaz à effet de serre. Approuvé par l'ensemble des 195 délégations présentes le 12 décembre 2015 au Bourget, l'Accord de Paris sur le climat vise en effet à limiter la hausse des températures à 2 degrés Celsius (°C), voire 1,5°C d'ici à 2100 par rapport à l'ère pré-industrielle. Et pour cause, depuis 1934, la température moyenne mondiale ne cesse d'augmenter et, pire, la hausse s'accélère, selon le ministère de la Transition écologique.

La perturbation de l'équilibre climatique par les émissions de gaz à effet de serre entraine ainsi l'augmentation des températures à la surface de la Terre, mais également l'élévation du niveau moyen des océans ou encore l'augmentation de la fréquence des inondations et incendies. Afin de freiner l'hémorragie, l'Union européenne s'est engagée en 2015 à atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Autrement dit, les pays membres...