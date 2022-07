EDF : comme on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, difficile d'attirer un PDG avec 450.000 euros

De quoi créer une belle polémique entre le gouvernement et ses opposants. Pour trouver un nouveau PDG à EDF, l'exécutif risque fort en effet, comme l'ont dévoilé les Echos, de devoir déplafonner la rémunération assortie au poste, aujourd'hui fixée à 450.000 euros, un montant décidé en 2012 par décret par François Hollande pour l'ensemble des patrons des entreprises publiques (RATP, SNCF, ADP...). Dans une France où le salaire moyen s'élève à 2.340 euros net par mois et à l'heure où l'inflation galopante rogne le pouvoir d'achat des Français, il est clair que l'opinion aura légitimement du mal à comprendre une telle augmentation pour rémunérer le patron d'une entreprise publique qui multiplie les déboires industriels et financiers. Encore moins l'argument affirmant que ces 450.000 euros sont insuffisants pour attirer un grand patron. C'est pourtant, hélas, une réalité au regard des rémunérations en vigueur dans les grandes entreprises du CAC 40. Sans aucune fonction exécutive, des présidents de conseil d'administration de certaines entreprises de plus petite taille qu'EDF gagnent déjà autant que le PDG d'EDF. Quant à ceux qui occupent à la fois les fonctions de président et de directeur général, leur niveau de rémunération est largement plus élevé. A titre d'exemple, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies a gagné près de 6 millions d'euros l'an dernier.

Une feuille de route extrêmement complexe

Comment donc convaincre un industriel de prendre les rênes d'EDF quand il gagne aujourd'hui 10 fois plus, voire davantage, dans son entreprise ? Et ce, alors qu'il devra diriger l'une des entreprises les plus stratégiques du pays avec une feuille de route extrêmement complexe à exécuter, le tout avec l'État comme seul actionnaire en permanence sur le dos.

Le futur patron d'EDF aura en effet pour mission de reprendre en main la production d'électricité à court terme et de réussir à plus long terme la relance de l'atome tricolore, qui passe par la construction d'ici à 20 ans de 6 nouveaux EPR. Autrement dit, mener à bien le plus gros programme nucléaire civil jamais observé dans le monde occidental depuis 40 ans. Certes, œuvrer pour l'indépendance énergétique de la France est assurément un défi excitant à relever, mais pas sûr que le sens de l'Etat soit un argument suffisant pour convaincre les plus indécis. « On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre », confie un connaisseur du dossier.

L'exemple de Ben Smith à Air France-KLM

Tout le monde n'est pas Jean-Bernard Lévy, le patron actuel d'EDF, qui avait accepté, lors de sa nomination en 2014, de réduire de moitié la rémunération qu'il percevait chez Thales. Cette question du niveau de la rémunération est cruciale pour l'avenir des entreprises publiques. Même si Air France-KLM est un groupe privé, l'exemple de la rémunération du directeur général actuel, Ben Smith, en témoigne. En 2018, quand l'Etat, actionnaire à 14,6% à l'époque, a cherché un successeur à Jean-Marc Janaillac, il a dû accepter que le groupe quadruple la rémunération du nouveau dirigeant canadien, à 4 millions d'euros. Et encore, à ce prix, Air France-KLM n'a pu recruter que le numéro 2 d'Air Canada, une entreprise de taille inférieure à celle de KLM. Les numéros 1 des entreprises comparables, comme Lufthansa ou IAG, étaient payés beaucoup plus cher.