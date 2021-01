En France, un scénario 100% énergies renouvelables est techniquement possible

Ce rapport était très attendu. Le réseau de transport d'électricité RTE et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont présenté, ce mercredi matin, à la presse une étude selon laquelle il est techniquement possible pour la France, à l'horizon 2050, de tirer une grande partie de son électricité, voire la totalité, des énergies renouvelables variables, c'est-à-dire des panneaux photovoltaïques et des éoliennes. Une conclusion loin d'être anodine en plein débat sur le lancement, ou non, d'un nouveau programme nucléaire qui se traduirait par la construction de six nouveaux EPR.

Reste qu'une intégration forte, voire très forte, des énergies renouvelables dans le système électrique français est faisable uniquement si quatre conditions techniques sont remplies. Elles concernent la compensation de la variabilité des énergies renouvelables, le maintien de la fréquence à 50 hertz à chaque instant, les réserves et les marges pour piloter le réseau en temps réel et, enfin, une reconfiguration importante du réseau de transport.

Une évaluation purement technique

"Ce sont à la fois des conditions strictes et cumulatives", a précisé Xavier Piechaczyk, le président de RTE.

Ce rapport, commandé par le gouvernement en 2019, se concentre sur le débat de la faisabilité technique d'un système électrique...