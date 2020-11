Les réseaux électriques au défi de la transition énergétique

Assurer en permanence l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité. C'est la mission principale d'un gestionnaire de réseau de transport d'électricité, à l'image de RTE en France. Il s'agit de faire en sorte qu'à chaque instant, l'électricité consommée soit égale à la production d'électricité. C'est cet équilibrage qui permet de garantir aux ménages, collectivités, entreprises et industriels d'avoir de l'électricité à chaque seconde.

Cet exercice se complexifie pour un gestionnaire de réseau lorsque les énergies renouvelables (EnR), dont la production est plus difficile à planifier en raison de leur nature intermittente, prennent une part prépondérante dans le réseau. C'est ce que souligne le nouvel Observatoire mondial des marchés de l'énergie publié ce jour par Capgemini, qui estime que la sécurité de l'approvisionnement peut alors être compromise.

Cette année, Covid oblige, la publication s'est penchée plus particulièrement sur les effets de la crise sanitaire et du confinement sur le secteur de l'énergie. Parmi eux : la forte hausse de la part des énergies renouvelables sur les réseaux électriques, liée à la fois à la baisse de la consommation et à une météo ensoleillée et venteuse, notamment en Europe.

Des quasi black out au Royaume-Uni, en Allemagne, en Chine, au Mexique et en Californie