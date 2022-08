En investissant dans Occidental Petroleum, Warren Buffett mise sur les hydrocarbures

Warren Buffett, le célèbre milliardaire investisseur, est toujours aussi actif à 82 ans. Il va pouvoir acquérir, via sa holding Berkshire Hathaway, jusqu'à 50% de la compagnie pétrolière Occidental Petroleum (Oxy), après l'obtention vendredi de l'autorisation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC), le régulateur américain.

Ce feu vert a soutenu l'action d'Occidental Petroleum Corporation qui s'est envolé de 9,88%, pour clôturer à 71,29 dollars à Wall Street. En revanche, l'action de Berkshire Hathaway a baissé de 2,30%, à 297,28 dollars.

Occidental Petroleum est un des plus grands producteurs de pétrole sur le territoire américain, avec d'importantes activités pétrochimiques et de production électrique. Elle est la cinquième plus importante capitalisation américaine dans le secteur pétrolier et pèse 66 milliards de dollars.

Anticipant une hausse des besoins d'hydrocarbures, Warren Buffett a commencé à gonfler sa participation dans Occidental Petroleum après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et détient actuellement 18,72% des actions ordinaires du groupe pétrolier, selon le document de la FERC. Le célèbre investisseur a vu la valeur du portefeuille de Berkshire Hathaway se déprécier de 44 milliards de dollars entre avril et juin.

L'autorité de régulation du secteur a estimé que la transaction n'aurait « pas d'effet préjudiciable sur la concurrence » ni « sur les prix de gros de l'énergie électrique ».

Depuis la première annonce de l'entrée de Berkshire Hathaway au capital, début mars, le titre a grimpé de 50%.