Warren Buffet, l'homme qui valait des milliards, dévoile son successeur à la tête de Berkshire

Le suspense durait depuis des années. Qui pour remplacer Warren Buffett à la tête de Berkshire Hathaway, l'immense holding financier américain qui chapeaute une soixante d'entreprises ? Le milliardaire de 90 ans, sixième fortune mondiale avec 103,7 milliards de dollars selon le classement Forbes, a levé le voile ce lundi sur la chaîne américaine CNBC. Il s'agira du Canadien Greg Abel, entré dans l'entreprise en 1992, à la tête depuis plus de trois ans toutes les activités ne relevant pas de l'assurance.

"Les dirigeants s'accordent à dire que si quelque chose devait m'arriver ce soir, Greg serait aux commandes demain matin", a déclaré cet investisseur prudent, misant sur le long terme.

Et si Greg Abel ne pouvait assumer sa fonction, ce lui que l'on surnomme "l'Oracle d'Omaha", a tout prévu : ce serait l'Américain d'origine indienne, Ajit Jain, actuellement dirigeant de la division assurances du groupe.

Warren Buffet est une figure du capitalisme financier. En mars, la hausse du cours de Bourse Berkshire lui avait permis de rejoindre le cercle fermé des dirigeants dont la fortune dépasse les 100 milliards de dollars. Un cercle qui inclut, selon le magazine Forbes, Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault et Bill Gates.

Bénéfice net de 42,5 milliards de dollars en 2020

Warren Buffett est un généreux donateur puisque jusqu'à présent, il a donné plus de 41 milliards de dollars, principalement à la Fondation Gates et aux fondations de ses enfants, toujours selon Forbes. En 2010, lui et Bill Gates avaient lancé le "Giving Pledge", demandant aux milliardaires de s'engager à donner au moins la moitié de leur richesse à des œuvres caritatives.

En 2020, Berkshire a dégagé un bénéfice net de 42,5 milliards de dollars en 2020, tirée par son activité d'assurance mais en baisse de près de 48%. L'année dernière, Berkshire s'est désengagée de compagnies aériennes et a investi plus d'argent dans les produits pharmaceutiques