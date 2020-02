Grâce à cette importante découverte de gaz, les Émirats proches de l'autosuffisance

Les Émirats arabes unis, déjà riches en pétrole, ont annoncé, ce lundi, une importante découverte de gaz de nature à rapprocher cet État du Golfe de l'autosuffisance.

La firme d'État, l'Abu Dhabi National Oil Co (Adnoc), a précisé que le nouveau champ, renfermant environ 2.200 milliards de m3 de gaz, se trouvait entre les émirats de Dubaï et d'Abou Dhabi, les deux principaux membres de la fédération.

"Cette nouvelle découverte renforce l'objectif de la nation d'atteindre l'autosuffisance en gaz", a déclaré l'Adnoc dans un communiqué.

Sixièmes réserves mondiales de pétrole

En novembre, Abou Dhabi avait annoncé des découvertes de sept milliards de barils de pétrole et d'environ 1.600 milliards de m3 de gaz.

Ces découvertes ont fait passer l'ensemble des réserves de pétrole brut des Émirats à 105 milliards de barils, devenant ainsi les sixièmes réserves mondiales de pétrole, devant celles du Koweït.

Le gaz du nouveau champ sera fourni à Dubaï qui importe actuellement la plupart de ses besoins du Qatar en dépit du boycottage imposé à ce pays par ses voisins y compris les Émirats arabes unis.

Adnoc prévoit d'augmenter la production de gaz et de porter la capacité de production de brut à quatre millions de barils par jour en 2020 et à cinq millions dix ans plus tard.