L'huile de palme, ce sera fini chez TotalEnergies à partir de 2023, annonce son PDG Patrick Pouyanné

L'huile de palme, c'est bientôt fini pour TotalEnergies. Le patron du groupe, Patrick Pouyanné, a, en effet, annoncé dans le quotidien régional La Provence que le groupe qu'il préside cesserait d'utiliser l'huile de palme en 2023. Un choix que le PDG n'a pourtant pas toujours soutenu par le passé. En 2019, il soutenait, contre l'avis des députés, un amendement visant à réintégrer les produits à base d'huile de palme dans la liste des biocarburants, avec les avantages fiscaux qui en découlent. "On nous change les règles quand l'investissement est fait, ce qui est quand même d'un point de vue de gouvernance collective pas très attractif pour les investisseurs, ni pour Total demain ni pour les autres investisseurs", opposait-il. Un recours au Conseil d'Etat, rejeté par ce dernier, avait même été déposé. En cause, les 250 emplois de son usine de La Mède qui utilise l'huile de palme.

"A compter de 2023 il n'y aura plus d'huile de palme à La Mède (ndlr : sa bioraffinerie de La Mède à Châteauneuf-les-Martigues dans les Bouches-du-Rhône), ni nulle part dans la compagnie", a annoncé ce lundi le PDG du groupe français Patrick Pouyanné dans un entretien accordé au quotidien régional La Provence.

"Quand on a conçu ce projet, c'était pour répondre à une demande croissante en biocarburants (...). L'huile de palme pourquoi? Parce que c'était l'huile végétale la moins chère. C'est vrai qu'on ne pensait pas que la polémique prendrait de telles proportions. Quand le Parlement a voulu changer la fiscalité de l'huile de palme*, on était inquiet sur l'économie du projet. Donc, on l'a défendu. La bonne nouvelle, c'est qu'au départ on pensait n'utiliser que 25% de résidus (huiles usagées, huiles de fritures, graisse animales) et donc avoir besoin de 75% d'huiles végétales, dont de l'huile de palme. Et, en l'espace de trois ans, les filières de résidus se sont développées et cette année nous allons utiliser moins de 100 000 tonnes d'huile de palme alors qu'au départ c'était 500 000 puis 300 000 tonnes. Aussi nous avons pris cette décision : à compter de 2023, il n'y aura plus d'huile de palme à La Mède, ni nulle part dans la compagnie", a expliqué Patrick Pouyanné, se disant "convaincu que faire du biocarburant à base d'huile végétale a maintenant moins d'avenir car on se heurte à la question de l'affectation des terres agricoles".