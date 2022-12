La Normandie dégaine son propre bouclier énergétique

« On voit des warning s'allumer dans tous les sens. » Hervé Morin, président de la Région Normandie, n'en fait pas mystère. Il est inquiet des conséquences de l'envolée des prix de l'énergie sur la santé des entreprises, et en particulier des PME industrielles qui constituent l'armature économique de son territoire. En réponse, il demandera à son assemblée de voter, ce vendredi, en faveur du lancement d'un nouveau dispositif d'aides dénommé « pack énergies ».

Comme son nom l'indique, il s'agit d'accompagner les TPE, PME, ETI ou grands groupes que la flambée des prix de l'électricité et du gaz fragilise. Toutes les entreprises normandes peuvent y prétendre sans exclusive. « Elle s'adresse aux boulangers comme aux gros sites industriels énergivores », précise l'ancien ministre de la Défense.

Le mécanisme en question se veut complémentaire du guichet ouvert par le ministère de l'Économie au titre de la compensation des pertes. Il comprend deux volets. Le premier va consister à apporter une « aide d'urgence » aux entreprises qui rencontrent des difficultés de trésorerie passagères. Il prendra la forme d'un prêt participatif remboursable au bout de 7 ans ou, in fine, sans prise de participation au capital. « En fait, nous répliquons ce que nous avions mis en place pendant la crise Covid au bénéfice de près de 5.000 entreprises », explique Hervé Morin.

Une réponse plus structurelle

Le second volet vise à apporter une réponse plus structurelle à la nouvelle donne énergétique, laquelle promet de s'inscrire durablement dans le paysage. « On prend en compte le fait que les entrepreneurs ne peuvent plus considérer l'énergie comme un bien de consommation courante », résume Alexandre Wahl, directeur de l'Agence de Développement Économique de la Normandie (alias ADN) qui sera le pilote opérationnel du dispositif.

Dans cette perspective, la Région proposera aux entreprises volontaires de financer la moitié du coût des audits énergétiques qu'elles commanderont. Puis, sur la base de ce diagnostic, de prendre à sa charge entre 20% et 40% du montant des investissements réalisés dans les économies d'énergie. « Il ne s'agit pas tant de pousser à l'installation de LED, ce qui est à la portée de tout le monde, mais d'inciter au déploiement de procédés moins énergo-intensifs », souligne Alexandre Wahl.

Pour faciliter la lisibilité du mécanisme, l'ADN mettra en ligne, en fin de semaine, un portail (packenergiesnormandie.fr). Objectif : permettre aux entreprises de visualiser tous les soutiens disponibles, ceux alloués par l'État y compris. « Elles auront un accès direct à des simulateurs et à des formulaires de demande en fonction de leur activité, de façon à voir d'un seul coup d'œil toutes les aides auxquelles elles peuvent prétendre », précise t-on dans les services de la Région.

L'exécutif promet, de son côté, de budgéter une trentaine de millions d'euros au bénéfice de ce bouclier énergétique. De quoi, selon ses projections, voler au secours de plusieurs centaines d'entreprises.