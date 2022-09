Énergie : le prolongement du bouclier tarifaire limitera à 15% la hausse du gaz et de l'électricité cet hiver

« La France est le pays qui a le mieux protégé les ménages en Europe avec le bouclier tarifaire », s'est félicité Elisabeth Borne, ce mercredi, lors d'une conférence de presse sur la situation énergétique du pays. « La facture moyenne des ménages qui se chauffent au gaz est restée stable alors qu'elle a été multipliée par trois en Allemagne ».

« Aujourd'hui, sans action du gouvernement les tarifs du gaz et de l'électricité seraient multipliés par 2,2 au début de l'année prochaine », a-t-elle ajouté avant d'annoncer le prolongement en 2023 du mécanisme de bouclier tarifaire « pour tous les ménages, copropriétés, logements sociaux, petites entreprises et petites communes ». Cela permettra de « limiter à 15% la hausse du prix du gaz en janvier 2023 et 15% celle du prix de l'électricité en février», « 15% au lieu de 120% ». « L'écart ne sera pas reporté sur les factures en 2024 ou plus tard et sera pris en charge par l'Etat », a-t-elle précisé.

Concrètement, le prolongement du bouclier tarifaire va constituer une hausse de 25 euros par mois -- au lieu de 200 euros sans ce mécanisme -- pour les ménages qui se chauffent au gaz et 20 euros pour les ménages qui se chauffent à l'électricité au lieu de 180 euros par mois. En résumé, « le bouclier tarifaire permet d'économiser environ 160 euros pour les Français qui se chauffent à l'électricité et 175 euros pour ceux se chauffant au gaz », a précisé la cheffe du gouvernement qui a également rappelé qu'une enveloppe de 230 millions d'euros a d'ores et déjà été votée afin d'aider les Français qui se chauffent au fioul ou au bois pour qu'ils puissent remplir leurs cuves.

Des chèques énergie pour les foyers les plus modestes

Elisabeth Borne, selon qui « ce ne sont pas les Français en situation de précarité énergétique sur lesquels les efforts doivent peser », a également annoncé « un accompagnement spécifique pour aider les plus modestes » sous la forme « de chèques énergie exceptionnels (qui) seront versés d'ici la fin de l'année » à « 12 millions de foyers les plus modestes, soit 4 foyers sur 10 percevant de 100 à 200 euros selon le revenu ».

Un coût de 16 milliards d'euros pour le prolongement du bouclier tarifaire

Prenant la parole après la Première ministre, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire est revenu sur le financement de ces mesures. Le prolongement du bouclier tarifaire coûtera 16 milliards d'euros en 2023, a-t-il indiqué. « C'est le coût net. La réalité du chiffre brut est de 25 milliards d'euros, mais on y retranche le mécanisme de marché qui existe en France, que nous souhaitons voir étendu à tous les pays européens, et qui exige des énergéticiens qu'ils reverse le montant de la rente qu'ils touchent au titre de la flambée des prix de l'énergie », ce qui « permet de financer très largement ce boulier tarifaire », a assuré le ministre. Dans le détail, le prolongement du bouclier tarifaire « coûtera 11 milliards d'euros pour le gaz et 5 milliards pour l'électricité », a-t-il précisé.

Le dispositif « de chèques énergie exceptionnels » aura, lui, un coût d'1,8 milliard d'euros, a-t-il encore indiqué.

Une action à l'échelle européenne contre la hausse des prix

La Première ministre a également détaillé les actions menées à l'échelle européenne pour tenter de juguler la flambée des prix de l'énergie. « Concernant le gaz, les marchés fixent, en 2023, un prix cinq fois supérieur à celui de 2021 », a-t-elle rappelé, expliquant que si « ces prévisions sont bien supérieures à ce qui se pratique ailleurs dans le monde », cela s'explique par la guerre en Ukraine et la décision de la Russie de couper quasi toutes les exportations de gaz vers l'Europe. « Sur l'électricité, les prix anticipés en 2023 sont 10 fois supérieurs à ceux de 2021 », a-t-elle ajouté.

En conséquence, la France entend, d'une part, « rassurer les marchés sur les risques de pénuries. Ce sont des craintes excessives qui provoquent des prix exagérément hauts ». « Nous agirons contre la spéculation sur les prix de l'énergie », a, en outre, affirmé la Première ministre, rappelant que « la Commission européenne a proposé que chaque pays puisse récupérer les marges réalisées par les entreprises de l'énergie qui font des marges exceptionnelles ».

Enfin, elle a expliqué avoir convenu avec la Commission européenne de « revoir la règle de plafonnement des prix de l'électricité et nous allons travailler à la mise en place d'un plafond de prix sur le marché européen du prix du gaz ».

Relancer le parc nucléaire français

Autre facteur qui grève la facture : « du fait de l'arrêt d'une partie de notre parc nucléaire, une part plus importante est produite à partir de centrales au gaz et le coût de production a fortement augmenté du fait de l'envolée des prix du gaz », a, par ailleurs, indiqué la cheffe du gouvernement. « A court terme, nous serons vigilants à ce qu'EDF tienne son programme de redémarrage de son parc nucléaire », a-t-elle assuré.