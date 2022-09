La patronne d'Engie, Catherine MacGregor, monte au front pour défendre l'éolien terrestre

L'éolien terrestre est-il devenu un gros mot ? C'est ce que l'on pourrait être tenté de croire alors qu'il n'est même pas mentionné une seule fois dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, présenté en début de semaine en conseil des Ministres, et que l'exécutif préfère louer les promesses des dames blanches des mers, plutôt que celles de leurs grandes sœurs terrestres. Engie, qui revendique la place de premier opérateur d'installations photovoltaïques et éoliennes terrestres en France, entend bien prouver le contraire. Ainsi, alors qu'Emmanuel Macron inaugurait en grandes pompes le premier parc éolien offshore français au large de Saint-Nazaire la semaine dernière, Catherine MacGregor a mis le cap vers une direction diamétralement opposée.

Ce vendredi 30 septembre, la directrice générale de l'ex-GDF Suez a choisi de se rendre à une cinquantaine de kilomètres de Dijon (Côte d'Or) pour célébrer le dixième anniversaire de l'un des tous premiers parcs éoliens terrestres de Bourgogne. « Il faut développer l'éolien en mer et terrestre. [...] On ne peut pas se reposer juste sur le nouveau nucléaire car la demande d'électricité va exploser, notamment avec le développement de la mobilité électrique. Il va y avoir un sujet de capacité », a-t-elle prévenu, en marge de cette manifestation.

« Elles font partie de notre vie »

Sur place, les 23 éoliennes que comptent les parcs éoliens de Bretelle et d'Echalot restent à peine visibles pendant plusieurs heures, tant le brouillard est dense ce matin-là. Plantés au milieu des champs de blé et d'orge, à cheval sur les communes d'Etalante, de Poiseul-la-Grange et d'Echalot, ces mâts, d'une puissance de 2 mégawatts chacun, produisent suffisamment d'électricité pour la consommation de 37.000 habitants. « Elles font partie de notre vie. Ici, les critiques se manifestent lorsqu'elles ne tournent pas. Nous nous sommes appropriés ces moulins », raconte Eric Dudouet, maire d'Etalante. Les riverains ont même pris l'habitude d'admirer de près ces turbines lors de balades à vélo grâce à l'aménagement d'un parcours de plusieurs kilomètres, financé en partie par Engie.

Outre cet attachement visuel, l'élu vante les retombées économiques de telles infrastructures. Au total, depuis leur mise en fonctionnement en 2012, ces éoliennes ont rapporté quelque 700.000 euros à sa commune. Une somme considérable à l'échelle d'un tout petit bourg. Cette manne a ainsi permis une baisse de 20% de la taxe foncière et de financer une partie de la rénovation de l'église. Nicolas Hoffman, maire de la commune voisine Echalot, fait également valoir ces avantages économiques, qui ont notamment permis de financer l'enfouissement de câbles aériens.

Si cet enthousiasme semble être largement partagé à l'échelle locale, ces parcs éoliens ne font pas, non plus, l'unanimité. De décembre à juin dernier, alors que la crise énergétique battait déjà son plein,15 éoliennes ont dû être arrêtées en journée, après qu'un Milan royal, dont l'espèce est menacée, ait été retrouvé mort dans un champ voisin. D'après les élus locaux, la présence de ce cadavre n'est pas le fruit d'un accident avec une pâle d'éolienne, mais le résultat d'un acte malintentionné. « Le corps de l'oiseau était desséché. Il a été amené mort ici dans le but d'arrêter les éoliennes, avance Eric Dudouet. Si cela se reproduit, nous demanderons une autopsie », poursuit-il.

« Il faut être courageux, aujourd'hui, pour parler d'éolien terrestre »

« Le mouvement anti-éolien en France est puissant, vocal et assez habile. Il faut être courageux, aujourd'hui, pour parler d'éolien terrestre », a estimé Catherine MacGregor, qui dénonce une posture anti-éolienne « presqu'activiste » adoptée par certains citoyens et élus. « Les rangs anti-éoliens sont en train de grossir », abonde François Patriat, sénateur de la Côte d'Or et fervent défenseur de ces moulins géants, tout comme du nucléaire. « Le gouvernement est sensible à toutes ces sirènes anti-éoliennes », regrette-t-il, en faisant référence à l'absence du terme « éolien terrestre » dans le projet de texte de loi.

Selon la dirigeante, ce mouvement anti-éolien a pris racine avec des projets mal réalisés, mal exécutés. Elle plaide ainsi pour une très grande exemplarité des porteurs de projets et met en avant la nouvelle méthode du groupe, baptisée TED, qui vise à favoriser une meilleure appropriation des énergies renouvelables. « Il y a un travail de pédagogie et des fake news à combattre », ajoute-t-elle, en citant l'exemple du démantèlement : « Il est faux de dire que nous laissons le béton lorsque nous retirons une éolienne ».

Dans l'Hexagone, Engie revendique une capacité de 2,8 gigawatts (GW) d'éolien terrestre et de 1,2 GW dans le solaire. « A l'horizon 2025, nous souhaitons ajouter 2 GW supplémentaires sur le solaire et l'éolien terrestre, avec un ratio un peu plus en faveur du solaire », précise Catherine MacGregor, qui reconnaît qu'aujourd'hui les projets d'éoliennes terrestres sont « difficiles ».

Des effectifs insuffisants

Pour la patronne d'Engie, la loi en préparation sur l'accélération des énergies renouvelables va dans le bon sens. Selon elle, il serait toutefois possible d'en « faire davantage » sur les retombées économiques pour les citoyens alors que le texte prévoit d'intéresser les habitants aux projets en leur faisant bénéficier d'une réduction sur le prix de l'électricité produite près de chez eux.

En revanche, le texte n'aborde pas la question des effectifs chargés d'instruire les dossiers alors que « les goulets d'étranglement se trouvent dans les services administratifs », où le personnel n'est pas assez nombreux, explique Catherine MacGregor. « Les administrations bloquent tout », dénonce ouvertement François Patriat. La circulaire adressée la semaine dernière aux préfets pourrait faire bouger les choses. Elle demande à ces derniers de faire en sorte qu'aucune instruction de projet renouvelable ne dépasse le délai de 24 mois.

L'horizon va-t-il enfin se dégager pour l'éolien terrestre ? Qu'importe la réponse, François Patriat entend porter le nombre d'éoliennes à 600 en Bourgogne, contre quelque 420 aujourd'hui. « En annonçant cet objectif, je suis devenu la persona non grata », s'amuse-t-il à confier.