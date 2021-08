Le pétrole plonge face à la résurgence de l'épidémie en Chine et aux Etats-Unis

Après avoir atteint des records grâce à la reprise économique, le prix de l'or noir rechute ce lundi face à la propagation du variant Delta en Chine et aux Etats-Unis - les deux premiers pays consommateurs de pétrole. Vers 15H30 (heure française), le baril de Brent de la mer du Nord valait 68,77 dollars à Londres, en baisse de 2,31% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril américain de WTI perdait 2,34% à 66,40 dollars.

Nouvelles mesures en Chine

La résurgence de l'épidémie est en effet un signal d'alarme pour la demande. Le Covid-19 gagne du terrain chez le premier consommateur de brut au monde et le nombre de nouveaux cas quotidiens a dépassé la barre des 100.000, du jamais vu depuis février, selon les données des Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC).

En parallèle, la Chine, deuxième consommateur et premier importateur mondial de pétrole brut, "est aux prises avec son pire épisode de Covid-19 depuis les premiers jours de la pandémie", relève Stephen Brennock, analyste chez PVM Oil Associates.

Les autorités ont même décrété le confinement de la population d'agglomérations entières et pris des mesures comme l'interruption de liaisons de transport intérieures et l'organisation de dépistages massifs. La Chine a aussi durci les restrictions sur les voyages de sa population à l'étranger. "Ce retour des contrôles rigoureux assombrit les perspectives pour la demande de carburant dans le pays, estime Stephen Brennock, en plus des signes de refroidissement de l'économie". Parmi lesquels un volume d'importation de brut sous les 10 millions de barils par jour pour le quatrième mois consécutif, souligne l'analyste, selon les derniers chiffres de l'administration des douanes pour le mois de juillet.

La demande relancée au deuxième trimestre

Pourtant, fin juillet, les cours de l'or noir atteignaient des niveaux inédits depuis près de trois ans, à près de 75 dollars pour le baril de Brent et plus de 70 dollars pour celui du WTI. Ils bénéficiaient en effet de la reprise mondiale à la faveur du redémarrage des grandes économies, ce qui soutient la demande des hydrocarbures. La limitation de l'offre par des pays de l'Opep et de ses partenaires pour contrôler leur production a également fait monter les cours. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a en effet décidé de maintenir ses restrictions de production jusqu'en 2022.

Cette appréciation des cours a permis aux majors pétroliers de voir leurs résultats grimper en flèche au deuxième trimestre. Les compagnies pétrolières comme TotalEnergies, BP, Shell ou encore les géants américains Chevron et Exxon, ont toutes renoué avec les gros profits boostés par une forte demande en Chine, aux Etats-Unis et en Europe.

