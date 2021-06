Pétrole : WTI et Brent s'envolent à 70 et 72 dollars battant des records de 2 ans et plus

Ça ressemble de plus en plus à une tendance. Après la belle envolée jusqu'à 68,69 dollars du 1er juin, le cours du baril de pétrole texan (le WTI, West Texas Intermediate) pour livraison en juillet a réussi à atteindre ce lundi les 70 dollars sur les marchés asiatiques. Même si le prix n'est pas resté longtemps à ce niveau (il a ensuite rebaissé de 55 cents ou 0,8%, à 69,07 dollars), il s'agit d'un record pas vu depuis deux ans et demi (depuis octobre 2018 exactement).

Le Brent a de son côté lui aussi a battu un record, de deux ans. La référence européenne du pétrole est montée plus haut que le baril texan, jusqu'à 72,27 dollars, son meilleur niveau depuis mai 2019. Puis il est redescendu de 62 cents (-0,9%), à 71,27 $ à 09h20 GMT. US West Texas Intermediate a touché 70 $ pour la première fois depuis octobre 2018, mais a inversé la tendance pour s'échanger en baisse de 55 cents ou 0,8%, à 69,07 dollars.

Deux facteurs notamment expliquent cette dynamique : d'un côté, la reprise de la demande, de l'autre, une offre d'hydrocarbures contenue.

Efficacité du contrôle de l'offre par l'OPEP+

"L'action de l'Opep+ pour limiter l'offre et les programmes de vaccination à travers le monde ont permis d'épuiser une partie des stocks mondiaux de brut, ce qui explique la hausse des prix", a résumé Tamas Varga, analyste chez PVM.

Après une année de demande plombée par les confinements provoqués par la pandémie de Covid-19, l'espoir d'un été normal aux États-Unis dope les cours. En effet, les conducteurs américains, qui sont les plus gros consommateurs de carburant au monde, ne vont pas se priver de circuler en toute liberté pendant la période estivale.

En outre, l'autre facteur décisif, c'est l'action de réduction des volumes mis sur le marché par l'Opep+. Cette alliance qui unit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et dix autres producteurs, dont la Russie s'en sont tenus la semaine dernière à leur politique d'augmentation raisonnée de la production.

Absence de réactions (pour l'instant) des producteurs américains

Pour l'instant, "la réponse des producteurs qui ne font pas partie de l'alliance est limitée", souligne Eugen Weinberg, analyste chez Commerzbank.

Le nombre de puits actifs aux États-Unis n'a pas augmenté la semaine dernière, selon les données de l'entreprise Baker Hughes, signe que les exploitants de pétrole de schiste n'ont pas sauté sur la hausse des prix pour augmenter leur production.

Prudence des pétroliers malgré la remontée des cours (env. +30%)

"De manière générale, les forages restent modestes depuis quatre mois quand on pense que les prix ont grimpé de près de 30%", estime M. Weinberg, qui ajoute: "cette prudence n'est pas due à des considérations économiques mais à des questions environnementales" car "les investisseurs dans le pétrole de schiste vont devoir être plus prudents dans le futur".

Les yeux rivés sur le retour possible du pétrole iranien

Enfin, les négociations patinent sur l'accord nucléaire iranien. Si les États-Unis levaient les sanctions contre le pays, le membre fondateur de l'Opep prévoit d'augmenter massivement sa production, au risque d'inonder le marché.

La hausse des prix commence à avoir un effet sur les acheteurs: selon les données des douanes chinoises, les importations de pétrole ont augmenté en yuans investis, mais le volume de brut importé a en fait fortement reculé en millions de barils, selon les calculs de l'agence Bloomberg.

Après une récession historique en 2020, qui a vu l'activité économique mondiale se contracter de 3,5%, l'OCDE prévoit une hausse du PIB de 5,8% en 2021, "le taux le plus élevé depuis 1973", a précisé l'économiste en chef de l'institution, Laurence Boone, lors d'une conférence de presse.

(avec AFP et Reuters)