Les énergies renouvelables pourraient créer 10 millions d'emplois dans le monde

Un nouveau rapport d'EY-Parthenon souligne le gisement massif d'emplois que pourrait représenter le développement des énergies renouvelables à court terme. Commandée par la Fondation européenne pour le climat (European climate foundation), cette étude montre que 13.000 projets de production d'énergies renouvelables (regroupant solaire, éolien terrestre, éolien offshore et hydraulique) en attente de financement dans 47 pays pourraient créer 10 millions d'emplois verts directs et indirects.

Pour réaliser cette estimation, le cabinet s'est concentré sur les projets prêts à être déployés, c'est-à-dire ceux dont le bouclage financier est prévu dans les deux ou trois prochaines années. Leur mise en œuvre nécessite toutefois des investissements colossaux estimés à 2.000 milliards de dollars (soit environ 1.700 milliards d'euros). Pour y parvenir, EY-Parthenon a identifié trois leviers majeurs : tout d'abord, que les institutions financières internationales ne considèrent plus les investissements dans les énergies renouvelables comme des investissements à risque. Autres conditions : le développement des infrastructures de base pour les énergies renouvelables mais aussi de politiques publiques qui soutiennent ce type d'investissements.

Plus de 140.000 emplois en France

Si un tel scénario voyait le jour, ces projets généreraient autant d'emplois localement que dans les chaînes d'approvisionnement. Les domaines concernés sont la construction, l'installation, la fabrication mais aussi l'ingénierie et la gestion de projets. "Plus les projets seront déployés rapidement, plus le nombre d'emplois créés sera important", indique EY-Parthenon dans son rapport.

En France, 60.478 emplois pourraient être créés localement, ainsi que 81.467 emplois supplémentaires dans les chaînes d'approvisionnement, soit un total de près de 142.000 emplois. La France est ainsi le deuxième pays de l'Union européenne en termes de potentiel de création d'emplois, derrière l'Espagne où le potentiel est estimé à 190.000 emplois pour 691 projets de renouvelables. A l'échelle de l'UE, cela représente une réserve de 1,6 million d'emplois.

Au Royaume-Uni, 540 projets dans le solaire et l'éolien permettraient de créer quelque 440.000 emplois. Et ce nombre pourrait grimper à 625.000 en prenant en compte les projets liés au stockage, à la transmission et à la distribution de ces énergies vertes. Sans surprise, le plus grand gisement d'emplois se trouve en Chine avec la création potentielle de 2 millions de postes pour 833 projets. Aux Etats-Unis, près de 2.700 projets permettraient de générer 1,8 million d'emplois.

Réduction significative des émissions

Ces 13.000 projets identifiés représentent une capacité de production de 1 térawatt d'électricité renouvelable. S'ils voient le jour, ils feraient plus que doubler le taux de déploiement des énergies renouvelables dans le monde. Par ailleurs, leur réalisation donnerait lieu à 22 % des réductions d'émissions de gaz à effet de serre (GES) promises d'ici à 2030 par les 47 pays couverts par l'étude, dans le cadre des contributions déterminées au niveau national au titre de l'Accord de Paris sur le climat.

A l'échelle de la France, ces investissements dans les renouvelables permettraient de produire 17 gigawatts d'électricité verte, dont 7 par l'énergie solaire, 6 par les éoliennes terrestres et 4 par les éoliennes en mer.