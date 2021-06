Eolien, photovoltaïque…., quelles sont les régions championnes des énergies renouvelables ?

A la veille des élections régionales, les polémiques autour de la pertinence du développement des éoliennes sur les territoires ne cessent d'enfler. Le mouvement anti-éolien sur lequel surfent notamment les candidats du Rassemblement national, tend toutefois à occulter un enjeu bien plus large de ces élections : depuis 2015, la loi a fait des régions les cheffes de file de la transition écologique. Ces dernières jouent ainsi un rôle clé dans le développement des énergies renouvelables à travers leur mission de planification des objectifs énergétiques et de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, certaines régions sont beaucoup plus avancées que d'autres en la matière.

Aura, championne de France grâce à l'hydraulique

L'observatoire indépendant Observ'ER permet ainsi de distinguer les régions les plus en pointe dans le développement des énergies renouvelables électriques. (Il ne prend pas en compte, en revanche, les efforts des régions en matière de chaleur renouvelable).

Selon l'édition 2020 de son baromètre publiée en novembre dernier, la région Auvergne Rhône-Alpes (Aura) est la championne des énergies renouvelables électriques, avec une production de 30.841 gigawattheures (GWh) à la fin septembre 2020, en année glissante. C'est l'équivalent peu ou prou de la production moyenne annuelle de cinq réacteurs nucléaires réunis. La région Aura distance ainsi largement la région Grand Est et l'Occitanie, qui complètent le podium avec une production respective de 18.285 GWh et de 17.681 GWh.

Si cette région se démarque tant, c'est surtout grâce à son activité hydroélectrique, qui représente près de 86% de la puissance totale installée sur son territoire, l'éolien et le photovoltaïque étant présents dans une bien moindre mesure.

Les Hauts-de-France, premiers sur l'éolien

"Toutefois, si l'on regarde la production des énergies renouvelables en retirant l'hydraulique, c'est la région Hauts-de-France qui se hisse en haut du classement, portée par les éoliennes", note Frédéric Tuillé, responsables des études chez Observ'ER.

La production d'électricité à partir des éoliennes a ainsi atteint 1.1243 GWh d'octobre 2019 à septembre 2020 dans les Hauts-de-France, sur un total de 12.247 GWh d'électricité produite à partir des énergies renouvelables (éoliennes, photovoltaïque, biomasse et géothermie).

Après les Hauts-de-France, les régions les plus productrices d'énergies renouvelables électriques, hors hydraulique, sont le Grand Est (10.731 GWh), la Nouvelle-Aquitaine (7.103 GWh), l'Occitanie (6.833 GWh) et le Centre Val de Loire (3.908 GWh).

"L'éolien est particulièrement développé dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est car ce sont des sites qui sont bien ventés. Il y a également une bonne capacité d'absorption de la production produite par le réseau électrique et des terrains, notamment des friches industrielles, qui facilitent l'intégration des éoliennes sur le territoire", précise Frédéric Tuillé.

La Nouvelle-Aquitaine, en tête dans le solaire

L'obligation de réunir un certain nombre de conditions pour implanter un parc (vis-à-vis des riverains, de la faune et de la flore, de la présence de radars, etc.) explique aussi pourquoi les éoliennes sont peu présentes dans d'autres régions, comme en Nouvelle-Aquitaine par exemple. "Le potentiel y est beaucoup plus limité en raison des zones gelées par la présence des bases aériennes", explique le responsable des études.

Les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie sont, en revanche, largement portées par le photovoltaïque avec des productions respectives de 3.428 et 2.701 GWh, d'octobre 2019 à septembre 2020.

"La Nouvelle-Aquitaine est la première région française dans le solaire", souligne Frédéric Tuillé.

La Normandie, future championne grâce à l'éolien offshore

La région Aura tire également son épingle du jeu dans le photovoltaïque avec une production de 1.372 GWh, qui la place juste derrière la très ensoleillée région PACA (1.966 GWh). Contrairement à d'autres territoires qui exploitent leur potentiel naturel, le développement du solaire en Auvergne Rhône-Alpes s'explique davantage par la présence d'une filière industrielle.

"Le territoire est le berceau du solaire. Photowatt, première entreprise tricolore à fabriquer des panneaux solaires [rachetée par EDF en 2012, ndlr], est basée près de Lyon. Cela a fait naître un terreau d'associations locales qui relaient l'information sur les énergies renouvelables auprès du public", détaille le responsable des études.

Dans les années à venir, le classement devrait largement évoluer. Des régions, aujourd'hui en queue de peloton comme la Normandie (en dixième position avec une production de 2.635 GWh en 2020) pourraient se hisser en haut du palmarès grâce au développement de parcs éoliens en mer de grosse puissance. Même dynamique pour les Pays de la Loire (actuellement en sixième position), qui pourraient gagner quelques places dans le classement à l'horizon 2024.

