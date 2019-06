Parc éolien offshore de Dunkerque : le groupement EDF remporte l'appel d'offres

Le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy a annoncé ce vendredi 14 juin que le groupement EDF renouvelables, Innogy et Enbridge a été retenu pour la construction et l'exploitation du parc éolien en mer au large de Dunkerque (Nord), ainsi qu'une hausse de l'objectif de l'éolien en mer.

Alors que sept offres avaient été déposées pour ce parc, le groupement mené par EDF a été choisi notamment en raison du tarif proposé inférieur à 50 €/MWh, un "prix garanti" pendant 20 ans, a indiqué François de Rugy en déplacement aux chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Lire aussi : Éolien offshore : veillée d'armes à Dunkerque

L'objectif de l'éolien en mer porté à 1 GW par an

D'une puissance de près de 600 MW et comptant environ 45 éoliennes, ce parc éolien dans la Mer du Nord doit permettre de fournir en électricité 500.000 foyers à partir de 2026. « Il s'agit d'un tarif comparable aux meilleurs résultats européens, qui démontre la compétitivité de la filière française de l'éolien marin », a estimé François de Rugy.

Le ministre a aussi annoncé que l'objectif fixé dans la programmation pluriannuelle de l'énergie a été augmenté à 1 Gigawatt par an pour les énergies marines renouvelables.

« Nous prévoyons 1 Gigawatt par an en faveur de l'éolien offshore au lieu des 700 mégawatts », a dit le ministre confirmant les annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, lors de sa déclaration de politique générale cette semaine.

Lancement symbolique du parc éolien de Saint-Nazaire

Le ministre a aussi lancé à l'occasion de cette visite le premier projet de parc éolien en mer, au large de Saint-Nazaire, avec 80 éoliennes produites dans cette ville par General Electric et qui doivent être installées d'ici 2022. Ces éoliennes doivent couvrir 20% de la consommation électrique de la Loire-Atlantique et doivent générer huit millions d'euros par an de recettes fiscales pour les collectivités locales et les pécheurs, a souligné le ministère dans un communiqué.

Le Conseil d'État avait validé le 7 juin ce projet de parc de 80 éoliennes en mer après le rejet des recours déposés par des associations environnementales.

Le ministre, qui devait visiter le site General Electric de Montoir-de-Bretagne, a dû modifier son programme en raison de manifestations du personnel de l'usine de Cordemais (Loire-Atlantique) mécontents de sa fermeture à brève échéance.