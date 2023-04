Pénurie de carburants : les pétroliers attendent une nette amélioration en Ile-de-France cette semaine

Où en est la pénurie de carburants en Ile-de-France. A écouter le syndicat des entreprises pétrolières (Ufip), les stations services franciliennes, très concernées, devraient connaître une nette amélioration cette semaine, malgré les blocages dans les raffineries et la filière pétrochimique.

L'Ufip explique que les pétroliers viennent de lancer des pompages de carburants auto pour en envoyer vers la région parisienne. « On démarre mal la semaine, mais je pense que ça va s'améliorer nettement dans le courant de cette semaine », a assuré Olivier Gantois, président de l'Ufip.

Dégradation lundi pas rapport à la semaine dernière

Sur toute la France la semaine dernière, « on a commencé à 17% de stations en difficulté (manque d'au moins un produit) sur la France entière (15,7% selon des données analysées par l'AFP), et on a terminé à 9% », a rappelé le dirigeant de l'Ufip. Selon Olivier Gabtois, 11% des stations étaient bloquées lundi (10,3% selon des données analysées par l'AFP), malgré une remontée due à l'absence de livraisons le samedi après-midi et le dimanche.

« Il y a un point dur, c'est le sans plomb en Ile-de-France », a-t-il admis. « On est entre un tiers et la moitié de stations qui manquent de sans plomb ». Sur le diesel par contre, il n'y « a pas plus de problèmes qu'ailleurs, on est dans les 9-10% (de stations en rupture) ».

Cela s'explique, d'après lui, par la crainte d'un manque de kérosène dans les aéroports parisiens, qui a poussé le gouvernement à procéder à des réquisitions à la raffinerie de Normandie de TotalEnergies il y a une dizaine de jours. Une manière de « déshabiller Paul pour habiller Jean », a regretté Olivier Gantois, qui rappelle que « tous ces produits passent par le même pipeline pour aller en Ile-de-France ».

Pipeline unique en Ile-de-France

« Depuis, on a remis dans le pipeline du sans plomb de manière à réapprovisionner les dépôts de la région parisienne, mais c'était encore tendu en fin de semaine dernière. Je pense que cette semaine, comme les pompages vont arriver, la situation va s'améliorer très nettement en Ile-de-France », a-t-il enfin précisé.

Tous les départements de l'Ile-de-France figurent lundi parmi les dix départements les plus frappés par les pénuries. L'Essonne est en tête (50,4% des stations manquent d'au moins un produit), devant le Val-de-Marne (50%), l'Indre-et-Loire (48,4%), les Hauts-de-Seine (43,4%), les Yvelines (39,5%), la Seine-Saint-Denis (38,2%) et Paris (38,2%).