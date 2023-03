TotalEnergies : « pas de manque de carburants » malgré la poursuite de la grève dans les raffineries

Les syndicats des raffineries vont-ils réussir à renouveler le mouvement social d'ampleur de l'automne dernier, qui avait provoqué une pénurie de carburants et des scènes inédites dans les stations-services ? Si l'on en croit le groupe TotalEnergies, la situation n'est pas alarmante. Du moins, pour l'instant.

Les expéditions de carburant sont pourtant interrompues ce mercredi, en raison de la poursuite de la grève contre la réforme des retraites. Sur les 269 opérateurs postés mercredi matin sur les sites de TotalEnergies, 54% d'entre eux étaient en grève, a indiqué un porte-parole du groupe, ajoutant que certains dépôts étaient aussi bloqués, sans plus de précisions.

« Aucune sortie de carburant »

Selon Eric Sellini, qui a appelé à une grève reconductible, « les gros sites d'expédition de TotalEnergies sont à l'arrêt ». « La grève a été reconduite dans les établissements de TotalEnergies à la Mède, Donges, la Raffinerie de Normandie, Feyzin et Flandres, avec des taux de grévistes entre 70% et 100% », indique l'élu national de la CGT-Chimie. Il fait également état de 80% de grévistes sur le site de Lavéra (Sud-Est) du groupe Petroineos, filiale du britannique Ineos et de PetroChina.

Côté Esso-ExxonMobil, il précise que la raffinerie de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) comptait 86% de grévistes parmi les équipes du matin, et que celle de Gravenchon (Seine-Maritime) « était en grève cette nuit ». A la raffinerie Esso ExxonMobil de Port Jérôme près du Havre, la CGT annonce 20% de grévistes et « aucune sortie de carburant ».

« On pose la question (de la reconduction de la grève) toutes les huit heures aux salariés qui arrivent, la prochaine échéance c'est entre midi et 14 heures. Les salariés sont toujours aussi motivés pour continuer le mouvement, la mobilisation d'hier renforce la motivation », a souligné Eric Sellini.

Les raffineries continuent à produire

De son côté, la direction de TotalEnergies s'est montrée rassurante mardi. Elle a affirmé qu'il n'y avait « pas de manque de carburants » à ce stade, ajoutant que « les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau élevé ».

De fait, les raffineries elles-mêmes continuent donc de produire du carburant. Jusqu'à nouvel ordre, l'essence et le gazole seront stockés sur place, faute de pouvoir sortir. Lorsque les réserves sur site seront pleines, les raffineries devront s'arrêter, mais cela nécessiterait plusieurs jours, voire des semaines de blocages. En attendant, les 10.000 stations de France sont aujourd'hui remplies et peuvent compter sur 200 dépôts de carburants.

Pas de réquisitions envisagées à ce stade

De son côté, le gouvernement n'entend pas procéder à des réquisitions de carburant, a fait savoir son porte-parole. « Il y a, depuis hier, des situations de blocage devant certains centres de dépôt, les raffineries ne sont pas à l'arrêt à l'heure à laquelle je vous parle en tout cas », a déclaré Olivier Véran sur RTL. « On n'est pas dans une situation ce matin de blocage qui justifierait de procéder à des réquisitions », a-t-il ajouté.

#Carburant : "Des représentants de la CGT disent vouloir mettre l'économie à genoux, nous on veut mettre le chômage à genoux"@olivierveran dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/oq3hzmVw0s — RTL France (@RTLFrance) March 8, 2023

« S'il y avait des actions de blocages réels, typiquement dans les raffineries, on ne laisserait pas cela faire », a a toutefois averti Clément Beaune sur LCI, ministre des Transports.

Mardi, les cortèges dans la rue ont dépassé le précédent record de mobilisation établi le 31 janvier, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur et ceux de la CGT. En revanche, les taux de grévistes sont restés un peu en deçà des records pour cette nouvelle journée d'action.