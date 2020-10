Pétrole : une grève menace de fermeture le plus gros champ pétrolier de Norvège, Equinor

(Crédits : Equinor ASA – Espen Rønnevik/Øyvind Gravås))

Déjà 6 gisements en mer fermés à cause de ce conflit social emmené par le syndicat minoritaire Lederne. De fait, la production quotidienne norvégienne est amputée de 330.000 barils équivalent-pétrole (8% du volume normal), selon l'organisation patronale Norsk Olje & Gass. Le syndicat réclame notamment que les conditions offertes aux travailleurs offshore soient étendues à leurs collègues à terre qui, grâce aux nouvelles technologies, pilotent de plus en plus les plateformes à distance.