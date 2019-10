Quand Extinction Rebellion disrupte le combat écologiste

C'est la non violence qui ouvre le dialogue, et qui permet de faire passer un message », tranche immédiatement Sasha, d'Extinction Rebellion, un mouvement écologiste qui multiplie les actions spectaculaires. À Paris, début d'octobre, ses militants ont occupé le centre commercial Italie 2, la place du Châtelet, puis la rue de Rivoli. À Londres, New York ou encore Sydney, ils ont investi d'autres sites stratégiques ou symboliques. En quelques semaines, ils n'ont pas seulement imposé leur présence sur la scène mondiale du combat écologiste. Ils ont aussi ouvert un débat sur la pérennité d'un nouveau modèle de lutte, qu'ils incarnent et partagent avec de nombreux autres mouvements émergents, tels que Youth for climate ou Citoyens pour le climat.

Structure horizontale

Né au Royaume-Uni il y a à peine un an, Extinction Rebellion revendique déjà 100.000 membres, dont 10.000 en France. Leurs exigences, réduites à quatre, restent plutôt abstraites : « une communication honnête » sur la « gravité et l'urgence des crises écologiques » ; « la réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone en 2025 » ; « l'arrêt immédiat de la destruction des...