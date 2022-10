Sortie de crise dans les centrales nucléaires : la CGT et FO trouvent un accord avec la direction d'EDF

Alors que la détente se confirme sur le front des raffineries, la sortie de crise est également en train de se dessiner sur celui du nucléaire. Plus d'un mois après le début du mouvement social, un accord a été trouvé entre la direction d'EDF et la CGT et FO. De quoi détendre le climat, alors que le contexte de crise énergétique met déjà la production à flux tendus.

En plus de cette grève, motivée par la la hausse des salaires en période d'inflation, le parc français (56 réacteurs) ne repose qu'à date que sur 27 réacteurs en raison de problème de corrosion ou d'opérations de maintenance. Le débrayage causait jusqu'ici des retards sur le calendrier de ces travaux dans le parc nucléaire.

Le mouvement social touchait jeudi 11 centrales sur les 18 que compte le parc nucléaire.

Lire aussiEDF engrange 100.000 nouveaux clients chaque mois...mais ce n'est pas une bonne nouvelle

La grève suspendu à Gravelines

Mercredi, le parc nucléaire, d'une capacité théorique de près de 61 Gigawatt (GW), avait une capacité disponible estimée de 45,71% (28 GW) contre 56,20 % (34 GW), tel que le prévoyait précédemment EDF il y a 4 semaines, selon des chiffres du groupe analysés par l'AFP.

A l'annonce de cet accord, qui doit encore être ratifié par les organisations syndicales et être soumis à la consultation du personnel, les salariés de la centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus puissante d'Europe de l'Ouest, ont voté vendredi la suspension de leur mouvement de grève jusqu'à lundi. La CFDT et la CFE-CGC sont les deux autres syndicats représentatifs.

La guerre en Ukraine a provoqué non seulement une flambée des prix du gaz et de l'électricité, mais surtout une baisse des livraisons de gaz russe qui inquiète l'Europe.

Surtout, l'Etat a décidé cet été de renationaliser à 100% EDF (actionnaire à 84% auparavant) pour redresser sa situation financière. L'entreprise publique se trouve aujourd'hui en grande difficulté, minée par une dette colossale de 41 milliards d'euros fin 2021, qui pourrait flamber à plus de 60 milliards d'euros à la fin de l'année.

(Avec AFP)

Lire aussiLes syndicats signent un accord avec la branche des industries électriques et gazières, EDF se réjouit