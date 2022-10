EDF engrange 100.000 nouveaux clients chaque mois…mais ce n'est pas une bonne nouvelle

Fin de l'hémorragie chez EDF. Alors que pendant des années l'électricien historique voyait partir chaque mois quelque 100.000 clients vers des fournisseurs concurrents, la tendance s'est diamétralement opposée dans le courant de l'été. « Globalement, nous avons plus de 100.000 clients qui reviennent par mois chez EDF alors que pendant des années, on avait 100.000 clients qui nous quittaient chaque mois. [...] Nous allons finir l'année 2022 avec une part de marché supérieure à celle du début de l'année. Ca fait bien longtemps que ça ne nous est pas arrivé », a déclaré Marc Benayoun, directeur exécutif d'EDF en charge du pôle clients, services et territoires, lors d'une conférence de presse, ce lundi matin.

« La centaine de milliers de clients qui reviennent chaque mois depuis le mois d'août porte exclusivement sur le marché des résidentiels », a-t-il précisé. Sur le marché d'affaires, c'est-à-dire celui des entreprises et des industriels, EDF indique également observer un « retour significatif » de clients. En revanche, sur ce marché, l'électricien ne compte pas « en clients » tant leur volume respectif de consommation peut varier. « Nous comptons en mégawattheures, mais ce sont des données commercialement sensibles que nous ne communiquons pas aujourd'hui », a précisé Marc Benayoun.

Pertes d'argent pour EDF

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce fort regain d'engouement des particuliers pour les offres d'EDF n'est pas une bonne nouvelle pour l'entreprise, qui s'attend à perdre de l'argent. En effet, ce récent attrait s'explique, en grande partie, par le comportement de certains fournisseurs alternatifs, qui à l'approche de l'hiver poussent leurs clients à résilier leurs contrats et à se tourner vers l'électricien historique afin de bénéficier du tarif réglementé de vente (TRV), que, seul EDF, bientôt renationalisé, peut proposer. Cette stratégie permettrait à certains fournisseurs de revendre à prix d'or le précieux courant sur la bourse d'échange, plutôt que de le délivrer à leurs clients.

Début septembre, le gendarme de l'énergie a ainsi lancé une enquête visant le fournisseur Ohm Energie. L'entreprise est soupçonnée de réaliser des profits indus sur les marchés, en revendant à prix d'or les électrons achetés bon marché à EDF. Début août, la plupart des clients de ce fournisseur avaient découvert, via un message pour le moins succinct, que leurs mensualités doubleraient dès septembre. Cet été pourtant, l'entreprise harponait encore les consommateurs avec d'importants rabais, promettant des tarifs inférieurs au fameux TRV.

Lionel Zecri, directeur clients particuliers d'EDF, a ainsi profité de cet échange avec la presse « pour saluer l'initiative de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) ». « Sans préjuger des conclusions de ces enquêtes, nous attendons la plus grande fermeté des pouvoirs publics si les manquements sont avérés. [...] Il ne peut pas être toléré que s'installent des comportements opportunistes qui aggravent la situation des clients au détriment d'EDF », a-t-il indiqué.

Action en justice envisagée

Face à cet afflux de nouveaux clients, EDF se retrouve contraint de vendre à perte des contrats d'électricité. « Quand un client particulier revient au tarif réglementé car il est chassé par son fournisseur qui lui dit: 'cet hiver ça va être très cher, retournez chez EDF', cela nous amène à servir un client avec le bouclier tarifaire, alors que nous, on va acheter cette énergie à 500 euros le mégawattheure sur le marché. Cela nous fait prendre une perte », a regretté Marc Benayoun.

Résultat, EDF envisage de saisir la justice pour obtenir réparation à l'égard de ces pratiques qui le pénalisent. « Nous nous réservons la possibilité de faire valoir nos droits en justice », a ainsi indiqué Lionel Zecri. Pour l'heure, l'électricien ne communique pas sur l'ampleur que ces pratiques pourraient avoir sur ses comptes.

