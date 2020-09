Suez va céder des activités recyclage pour 1,1 milliard d'euros à PreZero (groupe Schwarz)

Suez a annoncé mercredi entrer en négociations exclusives avec PreZero, branche environnementale du groupe Schwarz, pour la cession de ses activités de recyclage (dites "recyclage et valorisation") situées dans quatre pays européens : les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne et la Pologne.

Le montant de la transaction envisagé : 1,1 milliard d'euros. Le recyclage des plastiques et des déchets dangereux ne font pas partie du périmètre

Suez, objet d'une tentative de rachat par son concurrent Veolia, atteint ainsi 40% de l'objectif de cessions/acquisitions prévu par son nouveau plan stratégique annoncé il y a quelques mois, selon le communiqué.

La consolidation européenne du secteur du recyclage est en marche

Pour situer le contexte de cette transaction, l'acheteur allemand Schwarz, c'est grosso modo 100 milliards d'euros de chiffres d'affaires par an, dont une bonne part provient du secteur de la grande distribution : le groupe familial est numéro un européen (et 4e mondial) de la vente au détail, essentiellement avec des marques de distributeur (il est également producteur de produits de boulangerie, boissons, glaces...) : il possède les chaînes de magasins Lidl, Aldi, Kaufman. Selon son rapport annuel de 2018, le groupe exploitait plus de 11.800 magasins en 2018 (environ 10.000 succursales Lidl, le reste de Kaufland) dans 30 pays.

Un relais de croissance pour Schwarz

Le bio, les ventes en ligne (+56% dans le monde en 2018) font certes partie des relais de croissance du groupe allemand, mais l'activité de recyclage a clairement le vent en poupe: témoin, le rachat du groupe Tönsmeier, a contribué au chiffre d'affaires du groupe pour 500 millions d'euros dès la première année après son acquisition en 2018.

Tönsmeier, spécialisée donc dans la gestion des déchets (élimination, recyclage et valorisation) a été rebaptisée PreZero. L'entreprise qui emploie plus de 3000 personnes (chiffres 2017) est installée en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne - quasiment le même périmètre géographique que Suez.