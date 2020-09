Veolia améliore son offre à Engie, tend la main à Suez, qui s'envole en Bourse

Ce mercredi matin, alors que le conseil d'administration d'Engie va se réunir pour statuer sur l'offre de Veolia, celui-ci a dévoilé une offre améliorée pour racheter à Engie les 29,9% de parts de Suez qu'il détient. Cette offre, affirme le géant de l'environnement, tiendrait compte des préoccupations de l'État et d'Engie. Sur le prix, Veolia propose désormais 18 euros par action, soit près de 3,4 milliards, contre 2,9 milliards auparavant.

Compromis et contreparties

Face aux craintes de Suez, tant de la direction que du personnel, il a indiqué chercher un compromis, assurant une fois de plus que ses intentions sont "amicales".

Ainsi, le géant de l'eau et de l'environnement propose à Suez une période de discussions de six mois "pour rechercher les bases communes d'un accord" et s'engage pendant cette période à ne déposer "une offre publique portant sur 70,1% du capital de Suez qu'à la condition qu'elle soit amicale", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Mais Veolia exige une contrepartie à ces engagements: que "Suez désactive immédiatement le dispositif annoncé le 23 septembre dernier reposant sur la fondation de droit néerlandais."

Emplois préservés en France

Côté social, Veolia, qui veut rassurer le ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, déclare s'engager à "maintenir l'ensemble de l'emploi des salariés [de Suez] en France, lesquels conserveront leurs régimes et avantages sociaux, individuels et collectifs". En cas de cession de telle ou telle activité, Veolia s'engage à ce que les repreneurs qu'il choisira agissent de même.

La validité de cette nouvelle proposition court aujourd'hui jusqu'à minuit, précise Veolia.

À la Bourse de Paris, les investisseurs appréciaient la tournure des événements ce matin, faisant décoller l'action de Suez jusqu'à +7% pour revenir se stabiliser aux alentours de 6,5% vers 11h40.

(avec AFP)