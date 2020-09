"La fusion Veolia/Suez réduirait la concurrence" (Christopher Gasson, Global Water Intelligence)

LA TRIBUNE - Par cette fusion éventuelle des deux colosses français de l'eau et des déchets, Veolia promet la création d'un « super-champion » des services à l'environnement. Mais sur le marché international, ce rapprochement constituerait-il un véritable avantage ?

Christopher Gasson, éditeur chez la revue spécialisée dans le marché international de l'eau Global Water Intelligence (GWI) - Non. Dans l'ensemble, je ne vois pas la logique industrielle d'une telle opération, et les actionnaires de Veolia, dont le soutien à l'opération déterminera finalement si elle se concrétisera ou non, devraient se méfier. Jusqu'à présent, ces actionnaires semblent enthousiastes. Mais quand vous voyez que cela prendra deux ans, ils devraient se demander si cela correspond à leur intérêt à long terme. Le cours de l'action Veolia a d'ailleurs fléchi depuis l'annonce de l'opération.

Si la France veut être le leader mondial de la transition écologique, elle a plutôt besoin de deux concurrents dynamiques, pas d'un détenteur de monopole paresseux. Le vrai problème est que Veolia et Suez ont besoin d'un meilleur accès au capital pour réaliser leurs ambitions. Mais tous les deux se retrouvent à devoir réduire leurs coûts pour satisfaire leurs actionnaires. Réunir les deux entreprises doublerait le problème et mettrait probablement fin à la domination française dans le secteur environnemental.

À bien des égards, c'est un échec du capitalisme français. S'il y avait plus...