TotalEnergies accélère dans les renouvelables mais hors d'Europe

D'ici à 2030, TotalEnergies compte multiplier par six sa production d'énergie à partir de renouvelables (ENR). Très optimiste quant à son objectif de 100 GW d'énergie renouvelable produite à la fin de la décennie, qui pourrait même être dépassé, l'énergéticien engage des investissements massifs, majoritairement dans le solaire, l'éolien terrestre et maritime ainsi que dans les batteries, à hauteur de 5 milliards d'euros cette année après plus de 4 milliards en 2022. Les bénéfices records de 36 milliards d'euros engrangés en 2022 viennent ainsi gonfler l'enveloppe d'investissements, dont les deux tiers vont au gaz naturel liquéfié (GNL) et aux projets pétroliers.

Ces milliards s'orientent surtout vers d'autres continents, d'abord sous forme d'acquisitions. Le portefeuille des participations récentes de TotalEnergies révèle une géographie centrée sur l'Inde, où TotalEnergies possède 20% des activités solaires du géant Adani, les Etats-Unis et le reste du monde qui concentre les trois quarts des investissements dans les ENR contre un quart restant pour l'Europe.

L'Amérique du Nord pèse ainsi près de la moitié des capacités de renouvelables en développement et en construction de TotalEnergies. Le groupe accorde une importance centrale au marché états-unien, devenu ultra-attractif pour les énergéticiens lancés dans leur transition.

L'Amérique, eldorado des énergéticiens et de TotalEnergies

Séduit par les subventions sous forme de crédit d'impôts aux industries vertes made in USA et l'abondance du foncier, le géant des hydrocarbures a pris 50% de participation en 2022 dans Clearway, cinquième acteur du solaire aux Etats-Unis. TotalEnergies y possède déjà le spécialiste du photovoltaïque SunPower dont il a repris les activités industrielles et commerciales en 2022.

Le groupe a également remporté la concession de deux parcs éoliens offshore l'année dernière, l'un au large de New York et l'autre de la Caroline du Sud. Le rythme des projets d'investissements pourrait encore s'emballer dans les années à venir, notamment dans la filière des batteries industrielles.

Championne du secteur pétro-gazier où l'on peut aisément piloter et stocker sa production selon la demande, la major parie sur le stockage d'électricité où les Etats-Unis ont déjà une longueur d'avance. La filière américaine des batteries, automobiles mais aussi industrielles, croît depuis plusieurs mois sous l'effet d'une pluie d'investissements, dont bénéficient aussi les groupes européens. Les batteries Saft, propriété de TotalEnergies, envisagent de s'implanter davantage aux Etats-Unis, précisément au Texas pour fournir des infrastructures de stockage aux immenses champs solaires et éoliens.

L'Europe souffre de la comparaison avec les Etats-Unis

L'Europe n'est pas boudée par TotalEnergies, qui y installe le quart de ses capacités renouvelables. Le Vieux continent souffre néanmoins de la comparaison avec l'industrie américaine, électrisée par le protectionnisme de Joe Biden. Si la loi d'accélération des énergies renouvelables, promulguée en mars en France, est bien reçue chez TotalEnergies, les lenteurs administratives persistent, témoignant de la faible acceptabilité sociale de certains projets renouvelables, particulièrement éoliens, dans une Europe densément peuplée. La même difficulté se pose en Espagne, où TotalEnergies attend le tampon de l'administration pour 3 gigawatts de parcs solaires.

Au-delà de sa stratégie d'acquisitions, TotalEnergies se rapproche de partenaires locaux. La joint-venture annoncée en octobre avec Casa dos Ventos doit permettre de développer 12 GW de solaire et d'éolien terrestre au Brésil, où le vent souffle aussi fort dans les terres qu'en mer dans d'autres pays.

L'objectif des 100 GW de production d'énergie renouvelable en 2030 devrait donc être tenu. Néanmoins, la cible de 50% du chiffre d'affaires dans la vente d'électricité en 2050 parait plus aléatoire. Le manque de compétences, qui complique l'exécution de certains projets très techniques notamment d'éolien en mer, ou encore la dépendance à la Chine pour l'approvisionnement en panneaux solaires, préoccupent déjà TotalEnergies dans sa vision au-delà de la fin de la décennie.