TotalEnergies annonce une nouvelle découverte de pétrole et gaz au large du Suriname

TotalEnergies annonce une sixième découverte. Avec son partenaire américain Apache Corporation, les deux compagnies pétrolières ont en effet révélé une « nouvelle découverte significative de pétrole et de gaz associé » au large des côtes du Suriname, ce petit Etat d'Amérique du Sud voisin de la Guyanne française. Le puit en question est le Krabdagu-1, situé dans la zone centrale du Bloc 58, un bloc d'exploration acquis à 50% par le groupe français, avec le statut d'opérateur il y a deux ans.

Encore plus de pétrole au lendemain du changement de marque du groupe vers les énergies propres ? Dans une interview à La Tribune en septembre 2021, Patrick Pouyanné, le PDG de TotalEnergies, expliquait en effet avoir pour objectif d'être parmi les 5 plus grands producteurs d'énergies renouvelables en 2030. L'ambition du groupe est d'arriver à un mix d'énergies en 2030 avec 30% de pétrole, 50% de gaz, 15% de renouvelables et 5% d'autres énergies (biocarburant, biogaz, hydrogène).

Mais l'arrêt du pétrole n'est pas envisagé car, pour son patron, « c'est l'argent du pétrole qui finance la transition énergétique ».

Dès lors, situé à 18 kilomètres au sud-est de Sapakara South, Krabdagu-1 a été foré dans une profondeur d'eau d'environ 780 mètres. Le puit a traversé plusieurs réservoirs campaniens et maastrichtien (qui définissent la qualité des hydrocarbures ndlr) de bonne qualité et rencontré environ 90 mètres d'huile légère, précise TotalEnergies dans un communiqué publié ce lundi 21 février.

« Cette réussite sur le puits d'exploration de Krabdagu-1 vient s'ajouter aux précédentes découvertes dans la zone centrale du Bloc 58. Ce résultat nous encourage à poursuivre notre stratégie d'exploration et d'appréciation de ce bloc 58 prolifique afin d'identifier des ressources suffisantes d'ici la fin de l'année 2022 pour un premier développement pétrolier », a déclaré Kevin McLachlan, directeur exploration de TotalEnergies.

Des opérations de DST (Drill Stem Test) seront effectuées sur le puits Krabdagu-1 afin « d'évaluer les ressources et la productivité », poursuit la compagnie, et le forage d'au moins trois autres puits d'exploration et d'appréciation sont planifiés en 2022 sur ce même bloc.

Lire aussi 8 mnProfits records pour TotalEnergies : 16 milliards de dollars en 2021

Une sixième découverte en deux ans

TotalEnergies détient plusieurs permis d'exploration au large du Suriname, dont celui du bloc 58 (dont l'autre moitié est détenue par Apache Corporation), où plusieurs découvertes "importantes" ont été annoncées depuis début 2020. La dernière en date remontait à juillet 2021 lors du forage du puits Sapakara South-1, où 30 mètres d'huile ont été retrouvés dans un réservoir campano-maastrichtien de bonne qualité. Avant elle, d'autres découvertes avaient été réalisées sur Maka Central, Sapakara West, Kwaskwasi et Keskesi.

Le groupe est entré au Suriname en décembre 2019 lors de cette acquisition et l'obtention du statut d'opérateur, renforçant ainsi sa présence dans le bassin du Guyana-Suriname.

Lire aussi 3 mnTotalEnergies va co-construire une méga-centrale photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie

Une annonce à l'encontre de l'objectif de neutralité carbone

Pour rappel, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) considère qu'il faut abandonner "maintenant" tout nouveau projet d'exploration de combustibles fossiles (pétrole, gaz, charbon), au-delà de ceux déjà approuvés, si le monde veut atteindre d'ici 2050 la neutralité carbone et avoir une chance de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Un message rappelé en mai 2021 dans sa feuille de route. Cela implique de changer quasi totalement le paysage énergétique, avec un déclin majeur de la demande en énergies fossiles et une montée en puissance des renouvelables. Parmi les autres mesures à prendre selon l'AIE : cesser de vendre des voitures thermiques neuves dès 2035.

Lire aussi 15 mnPatrick Pouyanné (TotalEnergies) : « c'est l'argent du pétrole qui finance la transition énergétique »

---------------------------------------

LES PRIX DU PÉTROLE EN LÉGÈRE HAUSSE

Les prix du pétrole montaient légèrement ce lundi 21 février, soumis à des vents contraires, entre des tensions à leur comble sur l'Ukraine et un accord sur le dossier nucléaire iranien qui serait imminent.

Vers 12H05 GMT le cours du baril de WTI américain montait de 0,49% à 91,52 dollars et celui du baril de Brent de la mer du Nord prenait 0,53% à 94,04 dollars.

(Avec AFP)