TotalEnergies : les salariés soutiennent la stratégie du groupe en souscrivant à une augmentation de capital

Si TotalEnergie n'a pas le soutien moral de l'intégralité de ses actionnaires, le groupe pétrolier français peut compter sur ses salariés. En septembre 2021,,le Conseil d'Administration de TotalEnergies avait décidé de mettre en œuvre une augmentation de capital réservée aux salariés et anciens salariés de TotalEnergies SE et de ses filiales françaises et étrangères.

Au terme de cet appel de fonds, 49 189 souscripteurs dans 101 pays, ce qui représente quelque 42,3% des salariés et anciens salariés du groupe et de ses filiales françaises et étrangères détenues directement ou indirectement à plus de 50%, ont souscrit à une augmentation de capital qui leur était réservée, au prix préférentiel de 37 euros par action et pour un montant total de 337,8 millions d'euros, a annoncé l'entreprise dans un communiqué publié mardi. Cela portera à 7,26% leur participation au capital du groupe pétrolier français, précise le groupe. « Ces résultats sont en hausse par rapport à 2021 en termes de taux de participation, de nombre de souscriptions et de montant souscrit », a souligné TotalEnergies.

Le PDG du groupe Patrick Pouyanné, qui avait la veille encore dénonçait la contradiction de certains actionnaires minoritaires hostiles à la stratégie climatique du groupe tout en conservant, voire augmentant, leurs actions, se félicite cette fois du soutien de ses salariés.

« En tant que Président-directeur général, j'en suis fier et cela me conforte dans ma conviction que les salariés soutiennent pleinement la stratégie de transformation de TotalEnergies vers une compagnie multi-énergies, qui saura contribuer, avec ses parties prenantes, à façonner la transition juste à laquelle nos sociétés aspirent », a déclaré Patrick Pouyanné, cité dans le communiqué.

A la Bourse de Paris, le titre TotalEnergies a clôturé en hausse de 0,74% mardi à 55,59 euros.

