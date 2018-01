Industrie : les chefs d'entreprise se montrent optimistes

La conjoncture indique des signes d'embellie dans l'industrie. Selon les derniers résultats de l'enquête mensuelle de la Banque de France publiée ce jeudi 11 janvier, le climat des affaires dans le secteur industriel s'est fortement amélioré en fin d'année 2017. Ce qui a amené les économistes de l'institution bancaire a relevé leurs prévisions de croissance pour la France, une annonce faite jeudi soir par le gouverneur François Villeroy de Galhau . "Ces données sont de bon augure pour l'économie française, qui a enchaîné depuis l'automne 2016 quatre trimestres consécutifs de croissance supérieure à 0,5%, un phénomène inédit depuis 2011", rappelle l'AFP. Elle est ainsi en ligne avec l'Insee, qui a aussi revu en hausse de 0,6% sa prévision pour le PIB du dernier trimestre dans sa dernière note de conjoncture en date du 19 décembre.

| Lire aussi : Industrie : la confiance des chefs d'entreprise au plus haut

Accélération de la production industrielle

Selon l'enquête d'opinion réalisée auprès des chefs d'entreprise, la production industrielle a fortement accéléré en décembre. Tous les secteurs sont concernés et en particulier l'automobile, les équipements électriques et les produits pharmaceutiques. Du côté des carnets de commande, le solde d'opinion ne cesse de se redresser depuis décembre 2015. "Les livraisons et les prises de commandes, y compris étrangères, s'accroissent vivement."

Le taux d'utilisation de capacité des productions a progressé de 0,7 point par rapport à novembre pour s'inscrire à 81,7%, le niveau le plus haut depuis mai 2008. Pour le mois de janvier, les industriels s'attendent à une nouvelle hausse de leur production en janvier mais à un rythme moins prononcé.

Une embellie sur un an

Les résultats de la Banque de France confirment ceux de l'Insee qui n'a pas encore publié de résultats pour décembre mais vient de confirmer une tendance favorable sur plusieurs mois. Si les économistes de l'institut de statistiques français ont noté que la production manufacturière s'était repliée en novembre, ils soulignent également que sur un an cette production est en forte hausse (+4,4 %). Elle est particulièrement dynamique dans les matériels de transport (+9%) et les biens d'équipement (+5,3%).

Des carnets de commande remplis pour les services

Dans les services marchands, l'activité a également accéléré, grâce à l'intérim, aux transports et aux activités informatiques. Les carnets de commande semblent également bien remplis pour le secteur des services pour les deux derniers mois de 2017. Par ailleurs, les prévisions des entrepreneurs du tertiaire sont optimistes en ce début d'année. En revanche, le bâtiment a connu un ralentissement de sa croissance fin 2017, qui touche surtout le second oeuvre. S'ils jugent leurs carnets de commande encore bien garnis, les chefs d'entreprise du secteur n'entrevoient qu'une faible croissance en janvier.

Une désindustrialisation en marche

Malgré la bonne santé de tous ces indicateurs, le poids de l'industrie dans l'économie française continue de décliner. Selon de récents chiffres de la direction générale de l'entreprise, le poids de l'industrie dans l'économie française est passé de 16,5% à 12,5% du produit intérieur brut entre 2000 et 2016.

Du côté du personnel, si la France comptait 2,8 millions de salariés dans l'industrie manufacturière (soit 11,1% de l'emploi salarié total) à la fin du second trimestre 2017, toutes les régions, sauf l'Occitanie et la Corse, ont connu des destructions d'emplois entre 2010 et 2016. Et ce déclin de l'emploi industriel a lieu alors que pour la première fois depuis 2009, les ouvertures de sites industriels ont été nettement plus nombreuses que les fermetures en France sur les huit premiers mois de l'année 2017, d'après les derniers chiffres du cabinet Trendéo.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé la récente nomination d'un délégué aux restructurations d'entreprises. Il sera chargé d'épauler le ministre de l'Economie Bruno Le Maire pour "prévenir les risques de fermetures de sites et accompagner les industries" ainsi que pour "préparer l'avenir industriel de la France". Mais cette nomination, qui s'ajoute à la mise en place d'un conseil national de l'industrie, suffira-t-elle à relancer une filière en déclin depuis plusieurs décennies ?

| Lire aussi : Industrie : un poids économique toujours plus faible