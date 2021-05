Après la France, Liberty Steel poursuit sa restructuration en Grande-Bretagne

Liberty Steel, qui regroupe les activités d'acier du magnat britannique Sanjeev Gupta, a annoncé une restructuration et la mise en vente d'une usine et d'autres infrastructures au Royaume-Uni à la suite des difficultés rencontrées depuis la faillite de la société financière Greensill.

Depuis la chute de Greensill, l'empire de l'homme d'affaires indo-britannique Sanjeev Gupta cherche désespérément de nouveaux fonds pour éviter des fermetures d'usine chez son bras sidérurgique Liberty Steel.

"Dans le cadre de cette restructuration, Liberty veut vendre ses activités d'alliages spéciaux et d'acier pour l'aérospatial à Stocksbridge" dans le nord de l'Angleterre, "des actifs uniques et de grande qualité" mais considérés comme "non stratégiques", explique le groupe.

"Une vente formelle des (infrastructures) de Stocksbridge" et d'autres à Brinsworth et West Bromwich, également dans le nord de l'Angleterre, "sera bientôt lancée", ajoute-t-il.

Le communiqué annonce "un accord" sur l'activité de métaux primaires de Liberty en Australie "pendant qu'un refinancement se termine et qui permettra de rembourser pleinement Credit Suisse".

Le groupe précise avoir aussi "déjà commencé un processus formel de vente" de Liberty Aluminium Technologies, et Liberty Pressing Solutions, deux autres usines en Angleterre.

Credit Suisse exposée à hauteur de 10 milliards

Liberty, filiale du groupe GFG Alliance, explique avoir tenu "des réunions très constructives ce week-end à Dubaï" entre Sanjeev Gupta, son nouveau comité de restructuration et transformation, et Credit Suisse Asset Management.

Credit Suisse était l'un des principaux créditeurs de Greensill, devant le japonais Softbank, et se retourne à présent vers GFG et Liberty, qui devaient des milliards de livres à la société financière en faillite.

La banque helvétique avait une exposition de quelque 10 milliards de dollars par le biais de quatre fonds pour le compte d'investisseurs dans lesquels elle avait placé des titres de dette émis par Greensill.

"De bons actifs", malgré des soupçons de blanchiment

GFG emploie environ 5.000 personnes au Royaume-Uni et 35.000 dans le monde, avec notamment les sites en France d'Ascoval à Saint-Saulve (nord) et l'usine de rails d'Hayange (Moselle), que Liberty Steel cherche désormais à vendre.

Contrairement à la Grande-Bretagne, l'Etat français a décidé d'intervenir directement, au travers d'un prêt de 20 millions d'euros pour les deux sites du sidérurgiste. "Nous garantirons, nous l'Etat français, l'activité d'Ascoval et d'Hayange, avec ou sans Liberty", a promis le ministre de l'Economie.

Côté britannique, le ministre estime que le problème de Liberty réside plus dans "les montages financiers", sa structure financière et d'activité opaque qui l'a amené à refuser un prêt de 170 millions de livres à GFG Alliance.

Outre ses problèmes de financement, GFG Alliance fait en effet l'objet d'une enquête du SFO, l'équivalent du parquet financier, pour soupçons de fraude, commerce frauduleux et blanchiment d'argent chez GFG, en particulier sur ses liens financiers avec Greensill.

Malgré tout, selon le ministre anglais, les actifs de Liberty Steel sont "de bons actifs" qui reçoivent de l'intérêt de la part d'acheteurs potentiels "et je pense qu'ils ont un avenir viable", a affirmé Kwasi Kwarteng.

"M. Gupta a dit qu'il allait refinancer les actifs, il semble qu'il soit en train de réussir à le faire", des "créanciers semblent vouloir donner plus de financements à son groupe" mais il doit en contrepartie "céder certains actifs" de sa holding GFG Alliance, maison mère de Liberty.

"A part ça, il y a de l'intérêt dans ces actifs et je pense qu'ils ont un avenir viable", "il y a de a demande", a-t-il poursuivi, affirmant qu'une nationalisation était "peu probable".

Mi-avril il estimait que les usines de Liberty avaient un risque de fermer, en fonction ou pas de la capacité de M. Gupta à trouver de nouveaux financements après la faillite de Greensill, la société financière qui était son principal prêteur.

